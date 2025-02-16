2 тысячи адвокатов и юристов консультируют казахстанцев онлайн

По данным департамента юстиции ЗКО, в стране запущена единая информационная система юридической помощи E-ZanKomegi, предназначенная для предоставления и получения юридических услуг в онлайн режиме на сайте eup.kz.

В системе по территории зарегистрировано 88 адвокатов и 27 юридических консультантов. Также доступно мобильное приложение «an Komegi, граждане могут получать ответы на интересующие их правовые вопросы посредством видеозвонка. Мобильное приложение Zan Komegi пользователи Android могут скачать через магазин приложений Google Play, а пользователи IOS через магазин приложений App Store. После скачивания указанного мобильного приложения необходимо: войти - зарегистрироваться – далее осуществить видеозвонок оператору – перейти к звонку – дождаться подключения оператора – задать оператору интересующий вопрос. Также в данном приложении имеется возможность оставить отзыв адвокату или юридическому консультанту по полученной правовой консультации.

Система направлена на обеспечение и упрощение доступа граждан к квалифицированной юридической помощи с участием около 2000 тысяч адвокатов и юридических консультантов.

Помимо этого, функционирует единая нотариальная информационная система «Е-нотариат», которая предоставляет возможность выдачи всех видов доверенностей и согласий супругов, за исключением распоряжений имущества в онлайн режиме посредством видеозвонка.

Для этого необходимо скачать на мобильное устройство приложение еGov Mobile. Далее необходимо: Войти - авторизоваться – на главной странице открыть сервис eNotary – выбрать тип нотариального действия (имеется 4 вида услуги: выдача доверенности, согласия, заявление об отсутствии брака - консультация) – заполнить форму заявления – указать нотариуса (необязательно) – дать согласие на сбор и обработку персональных данных – заказать услугу онлайн – по видеозвонку оформить услугу – провести оплату услуги нотариуса.

Так, на территории за 2024 год через приложение еGov Mobile было оформлено 1345 доверенностей и 380 согласий.

В целях исключения неправомерных действий применяется биометрическая идентификация клиентов при подписании заявлений используется сервис QR-подписание.