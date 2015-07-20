Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

«ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой» в Уральске

Авария произошла около девяти утра 20 июля в районе кинотеатра "Казахстан", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, автомобиль "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу и в него врезалась "Тойота камри". - Я ехал в сторону четвертого микрорайона, - рассказал водитель "Жигулей". - Потом мою машину начало таскать по дороге и занесло на встречную полосу движения. Проезжавший в это время по встречной полосе автобус успел уйти от столкновения, а вот "Тойота" врезалась в мою машину. Как рассказал фельдшер приехавшей на место происшествия скорой помощи, у водителя "ВАЗа" небольшо
gorod
«ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой» в Уральске
Авария произошла около девяти утра 20 июля в районе кинотеатра "Казахстан", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
avariya (2)
avariya (2)
 По словам очевидцев, автомобиль "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу и в него врезалась "Тойота камри". - Я ехал в сторону четвертого микрорайона, - рассказал водитель "Жигулей". - Потом мою машину начало таскать по дороге и занесло на встречную полосу движения. Проезжавший в это время по встречной полосе автобус успел уйти от столкновения, а вот "Тойота" врезалась в мою машину. Как рассказал фельдшер приехавшей на место происшествия скорой помощи, у водителя "ВАЗа" небольшое сотрясение головного мозга. Его забрали в областную больницу. Участники ДТП ожидают приезда дознавателей.
avariya (1)
avariya (1)
   Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article