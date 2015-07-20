«ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой» в Уральске

Авария произошла около девяти утра 20 июля в районе кинотеатра "Казахстан", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, автомобиль "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу и в него врезалась "Тойота камри". - Я ехал в сторону четвертого микрорайона, - рассказал водитель "Жигулей". - Потом мою машину начало таскать по дороге и занесло на встречную полосу движения. Проезжавший в это время по встречной полосе автобус успел уйти от столкновения, а вот "Тойота" врезалась в мою машину. Как рассказал фельдшер приехавшей на место происшествия скорой помощи, у водителя "ВАЗа" небольшо