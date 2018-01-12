Кадр с телеканала КТК Багдагуль ЖУБАНОВА не верит, что муж совершил суицид. Женщина считает, что мужа заставили наложить на себя руки или вовсе застрелили. Вчера утром семья попрощалась с 34-летним Байбеком КАРЫМСАКОВЫМ. На похороны кроме родственников пришли и его коллеги. Вдова уверена, что в этой истории замешаны некие лица. Женщина даже откровенно называет фамилии тех, кто по ее мнению виновен в ЧП, однако уголовное дело заведено пока лишь по факту самоубийства. - Не мог он совершить самоубийство! Это все вранье! В семье у него не было никаких конфликтов. Вообще сам по себе Байбек был очень жизнерадостным и безобидным человеком. Но в последнее время часто говорил, что хочет уволиться с работы. Говорил, что комбат постоянно его «терроризирует». Все началось, когда он получил офицерское звание. У них там эти «звездочки» продаются. По 700тысяч, по миллиону платят за звание, а мой муж получил его исключительно благодаря себе, без никакого блата. У них на работе сплошной бардак. Выходят в отпуск, отпускные долго не выплачивают. Сотрудники чуть ли не выпрашивают свои же деньги. Если получают по 10 000 премиальные, половину отдают начальникам. Что мне теперь скрывать, мужа уже нет. Я хочу теперь хоть чем-то помочь другим его коллегам, - говорит Багдагуль ЖУБАНОВА. По словам вдовы, в тот день за час до трагедии Байбек позвонил брату и был чем-то сильно встревожен. Женщина считает, что незадолго до смерти у него произошел с кем-то конфликт. Теперь эти детали должны взять на вооружение следователи. Но Багдагуль ЖУБАНОВА не верит в объективное расследование. Еще и потому, что, как выяснилось, о смерти мужа ей сообщили только в 9 вечера. Напомним, труп Байбека Карымсакова в будке КПП был обнаружен 9 января в половине шестого вечера. Помимо непосредственных доказательств, которые должны были запечатлеть камеры наблюдения, вдова погибшего требует выплатить и компенсацию за моральный и материальный вред. Женщина даже готова обратиться в суд.