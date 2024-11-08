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Социум

Великобритания ввела санкции против 6 казахстанских компаний: кто попал под запрет

7 ноября Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России, направленных на ограничение поставок в российский военно-промышленный комплекс. В список попали не только российские компании, но и несколько организаций из Казахстана, Китая и Турции
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Великобритания ввела санкции против 6 казахстанских компаний: кто попал под запрет

7 ноября Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России, направленных на ограничение поставок в российский военно-промышленный комплекс. В список попали не только российские компании, но и несколько организаций из Казахстана, Китая и Турции.

Как сообщается на официальном сайте правительства Великобритании, этот пакет санкций является крупнейшим с мая 2023 года. Он включает в себя 56 объектов, которые, по мнению британских властей, имеют связь с поддержкой военных действий России в Украине. Санкции затрагивают как отдельные компании, так и ключевые инфраструктурные элементы, которые помогают России продолжать военные операции.

Среди компаний, попавших в санкционный список, оказались шесть казахстанских предприятий:

  • ТОО STANEX Group;
  • ТОО Kazstanex;
  • ТОО ЗапчастьТрейд;
  • ТОО Рабадазия;
  • CPS Energy;
  • ТОО TawKZ.

Напомним, министерство финансов США расширило свои санкционные списки, добавив 275 человек и компаний из 17 стран. В числе вновь внесённых организаций оказалась казахстанская компания Kazstanex, обвиняемая в поставках станков в Россию через Китай. 

По данным американских властей, компания выступала номинальным получателем товаров из Европы, которые затем направлялись в Китай, а оттуда — в Россию. Это обвинение подчеркивает возрастающие опасения США относительно обхода санкций против России и активного использования третьих стран для этой цели.  

Расширение санкционных списков не ограничивается только Kazstanex. Всего в список добавили более 150 компаний из российского оборонно-промышленного комплекса и 50 компаний из Китая. Ранее под санкции попали и другие казахстанские фирмы, такие как ТОО Defense Engineering, ТОО Elem Group и ТОО Da Group 22, которые подозреваются в поставках электронного оборудования и других товаров двойного назначения в Россию.

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