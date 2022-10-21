Иллюстративное фото из архива "МГ" 27-летний водитель Lada 210740 на 175-м километре дороги Актобе - Астрахань возле села Жаксымай допустил наезд на 50-летнего велосипедиста. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что полиция начала досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности гибель человека).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.