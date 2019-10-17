Новость обновлена. В 20.00 в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 18.07. - Медики приехали на место в 18.12. Пострадавшим оказался 23-летний мужчина. Предварительный диагноз - закрытый перелом костей нижней трети голени. Он доставлен в городскую многопрофильную больницу, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Велосипедиста сбили в Уральске
ДТП произошло сегодня, 17 октября, около 18.00 недалеко от перекрёстка улиц Шолохова и Курмангалиева, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал водитель автомашины "Лада Приора", он ехал в сторону улицы С.Датова и как вдруг на проезжую часть выехал велосипедист. - Я ехал на зеленый сигнал светофора, рядом ехал автобус, он успел проехать прямо. Тут возле магазина "Цветочный центр" выезжает велосипедист, я начал тормозить, но все же сбил его. Велосипедист отлетел и ударился о "Рено", который ехал мимо, - рассказал водитель. По словам очевидцев, на велосипеде ехал молодой человек.