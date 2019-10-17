Велосипедиста сбили в Уральске

ДТП произошло сегодня, 17 октября, около 18.00 недалеко от перекрёстка улиц Шолохова и Курмангалиева, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал водитель автомашины "Лада Приора", он ехал в сторону улицы С.Датова и как вдруг на проезжую часть выехал велосипедист. - Я ехал на зеленый сигнал светофора, рядом ехал автобус, он успел проехать прямо. Тут возле магазина "Цветочный центр" выезжает велосипедист, я начал тормозить, но все же сбил его. Велосипедист отлетел и ударился о "Рено", который ехал мимо, - рассказал водитель. По словам очевидцев, на велосипеде ехал молодой человек.