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Вера в людей не раз спасала нас - мама больной девочки из Уральска
6-летняя Даяна Бауржан 15 ноября должна быть в клинике "Потенциал" города Оренбург, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полностью диагноз Даяны звучит как ДЦП атонико-атаксический синдром, задержка психико-речевого моторного развития. Как рассказала мама девочки Ульяна Махметова, Даяна прошла четыре реабилитационных курса в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. – Дочь после реабилитации стала намного спокойнее, дольше начала ходить, пытается даже танцевать, появился интерес к телевизору и к другим звукам, улучшился сон, пытается быть самостоятел
6-летняя Даяна Бауржан 15 ноября должна быть в клинике "Потенциал" города Оренбург, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Полностью диагноз Даяны звучит как ДЦП атонико-атаксический синдром, задержка психико-речевого моторного развития. Как рассказала мама девочки Ульяна Махметова, Даяна прошла четыре реабилитационных курса в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения.
– Дочь после реабилитации стала намного спокойнее, дольше начала ходить, пытается даже танцевать, появился интерес к телевизору и к другим звукам, улучшился сон, пытается быть самостоятельной и все специалисты в один голос утверждают, что мы не должны прерывать лечение. В эту поездку нам еще рекомендовали пройти энцефалограмму (исследование головного мозга с записью изображений - прим. автора). Новый аппарат привезут из Москвы, приедут лучшие специалисты. Само лечение стоит 269 тысяч тенге, энцефалограмма будет стоить около 40 тысяч тенге. Собрать эту сумму самостоятельно у нас не получается. Мы отложили деньги на съем жилья, это около восьми тысяч тенге в сутки, а пробудем мы там около двух недель. Кроме этого, есть еще расходы на питание и на проезд, - говорит Ульяна Махметова.
Семья обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь собрать эту сумму. В противном случае поездка на лечение может сорваться.
– Я знаю, что добрых людей очень много. Вера в людей не раз спасала нас, и они не раз нам помогали, выручали и мы вместе собирали нужные деньги. Так получилось, что здоровье и дальнейшая судьба нашей девочки зависит от денег. К сожалению, их у нас сейчас нет. Вся наша семья очень нуждается в помощи, помогите нам, пожалуйста, - говорит Ульяна.
Все, кто желает помочь Даяне, может перевести средства на следующие реквизиты:Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313 HALYK BANK : KZ316010002005869364 QIWI кошелек: 87770612514 Карта Российского Сбербанка по номеру телефона: 8 967 133 95 19Вы также можете позвонить по телефону 8 777 061 25 14 Ульяне Махметовой.
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