Главная / Социум / Вера в людей не раз спасала нас - мама больной девочки из Уральска

Социум Вера в людей не раз спасала нас - мама больной девочки из Уральска 6-летняя Даяна Бауржан 15 ноября должна быть в клинике "Потенциал" города Оренбург, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полностью диагноз Даяны звучит как ДЦП атонико-атаксический синдром, задержка психико-речевого моторного развития. Как рассказала мама девочки Ульяна Махметова, Даяна прошла четыре реабилитационных курса в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. – Дочь после реабилитации стала намного спокойнее, дольше начала ходить, пытается даже танцевать, появился интерес к телевизору и к другим звукам, улучшился сон, пытается быть самостоятел