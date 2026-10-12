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Социум

Верификация IMEI смартфона через eGov Mobile: что изменилось в Казахстане

Казахстанцам напомнили, что теперь физические лица могут пройти верификацию абонентских устройств только двумя способами.
Варвара Тыщенко
Верификация IMEI смартфона через eGov Mobile: что изменилось в Казахстане
Фото из архива "МГ"

В мобильном приложении eGov Mobile запустили новую государственную услугу - оформление заявки на верификацию IMEI-кодов мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Казахстанцам напомнили, что теперь физические лица могут пройти верификацию абонентских устройств только двумя способами: через специализированный портал portal.imei.gov.kz или в приложении eGov Mobile.

- Теперь гражданам не нужно самостоятельно собирать дополнительные справки на сторонних ресурсах. Все необходимые сведения, включая подтверждение факта пересечения государственной границы, запрашиваются автоматически благодаря интеграции госсистем, - пояснили в АО "НИТ".

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