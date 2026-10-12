Верификация IMEI смартфона через eGov Mobile: что изменилось в Казахстане

В мобильном приложении eGov Mobile запустили новую государственную услугу - оформление заявки на верификацию IMEI-кодов мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
Казахстанцам напомнили, что теперь физические лица могут пройти верификацию абонентских устройств только двумя способами: через специализированный портал portal.imei.gov.kz или в приложении eGov Mobile.
- Теперь гражданам не нужно самостоятельно собирать дополнительные справки на сторонних ресурсах. Все необходимые сведения, включая подтверждение факта пересечения государственной границы, запрашиваются автоматически благодаря интеграции госсистем, - пояснили в АО "НИТ".