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Социум

Вертолёт подключили к поискам пропавшего пенсионера в Уральске

Мужчину ищут с пятого ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Юрий Браслевич ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. Поисками пенсионера занимаются спасатели, солдаты Нацгвардии и родственники пропавшего. Как сообщили в ДЧС ЗКО, сегодня, 15 ноября, дополнительно для поисковых работ из аэропорта Уральска вылетел вертолёт Eurocopte
Арайлым Усербаева
Вертолёт подключили к поискам пропавшего пенсионера в Уральске
Мужчину ищут с пятого ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Вертолет &quot;Казавиаспас&quot; подключили к поискам пропавшего грибника в Уралське
Вертолет &quot;Казавиаспас&quot; подключили к поискам пропавшего грибника в Уралське
Фото из архива "МГ" Юрий Браслевич ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. Поисками пенсионера занимаются спасатели, солдаты Нацгвардии и родственники пропавшего. Как сообщили в ДЧС ЗКО, сегодня, 15 ноября, дополнительно для поисковых работ из аэропорта Уральска вылетел вертолёт Eurocopter. На борту находятся пять человек - пилот, три спасателя и сын пропавшего пенсионера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вертолет пенсионер

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