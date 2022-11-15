Вертолёт подключили к поискам пропавшего пенсионера в Уральске

Мужчину ищут с пятого ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Юрий Браслевич ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. Поисками пенсионера занимаются спасатели, солдаты Нацгвардии и родственники пропавшего. Как сообщили в ДЧС ЗКО, сегодня, 15 ноября, дополнительно для поисковых работ из аэропорта Уральска вылетел вертолёт Eurocopte