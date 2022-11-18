Вертолёт с ящиком для голосования полетит на Кашаган

37 тысяч казахстанцев в день выборов будут на вахте на нефтяных месторождениях. Они смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных в Жылыойском, Исатайском, Кызылкогинском и Макатском районах, передаёт «Хабар 24». Один из них будет прямо на территории нефтеперерабатывающего завода, к другим можно будет добраться на специально выделенных автобусах. Ну а на «Кашаган» полетит вертолёт с ящиком для голосования. Сейчас на местах уточняются списки избирателей. - Поскольку вахтовики изъявили желание проголосовать без отрыва от производства, в местные акиматы уже направлены списки. В ни