- Поскольку вахтовики изъявили желание проголосовать без отрыва от производства, в местные акиматы уже направлены списки. В них из 24,5 тысяч избирателей, почти половина прибыли из других регионов страны. На сегодня все 44 участка обеспечивают условия для проведения процесса голосования, - рассказал председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.Напомним, 20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вертолёт с ящиком для голосования полетит на Кашаган
37 тысяч казахстанцев в день выборов будут на вахте на нефтяных месторождениях. Они смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных в Жылыойском, Исатайском, Кызылкогинском и Макатском районах, передаёт «Хабар 24». Один из них будет прямо на территории нефтеперерабатывающего завода, к другим можно будет добраться на специально выделенных автобусах. Ну а на «Кашаган» полетит вертолёт с ящиком для голосования. Сейчас на местах уточняются списки избирателей. - Поскольку вахтовики изъявили желание проголосовать без отрыва от производства, в местные акиматы уже направлены списки. В ни