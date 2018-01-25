Ветер сорвал крышу новой школы в Атырауской области

От сильного порывистого ветра пострадала средняя школа в поселке Доссор Макатского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz По информации ДЧС Атырауской области, 23 января в 18.30 в п.Доссор Макатского района в результате сильного ветра, порывы которого достигали до 18 м/с, была сорвана кровля 3-этажной средней школы имени О.Саргунанова. Стоит отметить, что школу построили в прошлом году. Кровлю сорвало на площади 48 кв.метров, а общая площадь крыши составляет свыше 5 тысяч кв.м. По сообщению спасателей, жертв и пострадавших нет. Как рассказ