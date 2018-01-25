Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Ветер сорвал крышу новой школы в Атырауской области

От сильного порывистого ветра пострадала средняя школа в поселке Доссор Макатского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz По информации ДЧС Атырауской области, 23 января в 18.30 в п.Доссор Макатского района в результате сильного ветра, порывы которого достигали до 18 м/с, была сорвана кровля 3-этажной средней школы имени О.Саргунанова. Стоит отметить, что школу построили в прошлом году. Кровлю сорвало на площади 48 кв.метров, а общая площадь крыши составляет свыше 5 тысяч кв.м. По сообщению спасателей, жертв и пострадавших нет. Как рассказ
gorod
Ветер сорвал крышу новой школы в Атырауской области
От сильного порывистого ветра пострадала средняя школа в поселке Доссор Макатского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz По информации ДЧС Атырауской области, 23 января в 18.30 в п.Доссор Макатского района в результате сильного ветра, порывы которого достигали до 18 м/с, была сорвана кровля 3-этажной средней школы имени О.Саргунанова. Стоит отметить, что школу построили в прошлом году. Кровлю сорвало на площади 48 кв.метров, а общая площадь крыши составляет свыше 5 тысяч кв.м.  По сообщению спасателей,  жертв и пострадавших нет. Как рассказал корреспонденту портала  "Мой ГОРОД" заместитель руководителя управления строительства Мерей ЖАНТОРЕЕВ,что в настоящее время устранением последствий сильного ветра занимается  подрядчик - ТОО "Бекназар". Строительство школы было завершено в декабре 2016 года, образовательный объект был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Ерлан ОМАРОВ
школа ветер крыша

Читайте также

Новости партнёров