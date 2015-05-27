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Ветеринары назвали причину гибели сайгаков в Актюбинской области

Установлена причина массового падежа сайгаков. По словам представителей регионального филиала республиканской ветеринарной лаборатории, животные погибли из-за вспышки анаэробной энтеротоксемии (дизентерии). Иллюстративное фото с сайта pixgood.com Специалисты взяли десятки проб воды, почвы и материал погибших животных, после чего пришли к такому выводу, сообщает 24.kz. На сегодня в Иргиз-Торгайском резервате от инфекции погибли больше трёх тысяч животных. По словам специалистов, падёж прекратился, но они опасаются повторного заражения. Они считают, что необходимо провести обработку местности, г
Marat
Ветеринары назвали причину гибели сайгаков в Актюбинской области
Установлена причина массового падежа сайгаков. По словам представителей регионального филиала республиканской ветеринарной лаборатории, животные погибли из-за вспышки анаэробной энтеротоксемии (дизентерии).
Иллюстративное фото с сайта pixgood.com
Иллюстративное фото с сайта pixgood.com
 Иллюстративное фото с сайта pixgood.com Специалисты взяли десятки проб воды, почвы и материал погибших животных, после чего пришли к такому выводу, сообщает 24.kz. На сегодня в Иргиз-Торгайском резервате от инфекции погибли больше трёх тысяч животных. По словам специалистов, падёж прекратился, но они опасаются повторного заражения. Они считают, что необходимо провести обработку местности, где был зарегистрирован очаг заболевания. Переедание молодой сочной травы спровоцировало отравление токсинами. В дождливые годы болезнь встречается чаще и может приобрести массовый характер. «Провели полный бактериологический анализ, нами на сегодняшний день установлен диагноз — анаэробная энтеротоксемия. На этой местности пасти скот не нужно, я думаю, что и на следующий год нам придётся принимать меры, чтобы в эту местность сайгаки не заходили», — рассказал директор АФ РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» Сафиулла Зарманов. Анаэробная инфекционная энтеротоксемия, или анаэробная дизентерия, или анаэробная энтеротоксемия новорождённых — острая токсикоинфекционная болезнь сельскохозяйственных животных, развивающаяся в результате всасывания из желудочно-кишечного тракта токсинов бактерий Clostridium perfringens типа А, В, С, D; характеризуется диареей и высокой летальностью.

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