Ветеринары назвали причину гибели сайгаков в Актюбинской области

Установлена причина массового падежа сайгаков. По словам представителей регионального филиала республиканской ветеринарной лаборатории, животные погибли из-за вспышки анаэробной энтеротоксемии (дизентерии). Иллюстративное фото с сайта pixgood.com Специалисты взяли десятки проб воды, почвы и материал погибших животных, после чего пришли к такому выводу, сообщает 24.kz. На сегодня в Иргиз-Торгайском резервате от инфекции погибли больше трёх тысяч животных. По словам специалистов, падёж прекратился, но они опасаются повторного заражения. Они считают, что необходимо провести обработку местности, г