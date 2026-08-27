Ветхие дома и неделимая земля: что мешает снести две старые многоэтажки в центре Уральска

В редакцию "МГ" обратились жильцы домов №65 и 67 по улице Жексенбаева. Эти дома были построены еще в 1950-х годах. По словам жителей, здания сейчас находятся в плохом состоянии: стены покрылись трещинами, разрушается фасад, а крыша протекает. В 2012 году жильцы за свой счет отремонтировали фасад и крышу. Однако ремонт оказался недолговечным, и со временем проблемы вернулись.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Жильцы решили принять участие в программе реновации и даже нашли инвестора, который был готов снести старые дома и построить новые. Но здесь возникла проблема: земельный участок, на котором стоят дома №65 и 67, является общим сразу для шести домов. Со слов жительницы дома Зауреш Каримовой, участок по документам находится в общей собственности и является "неделимым".

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Застройщик был готов провести реновацию всех шести домов, однако часть жильцов выступила против. В итоге жители домов №65 и 67 оказались в сложной ситуации. Самостоятельно снова ремонтировать здания они не хотят, поскольку предыдущий ремонт не решил проблему. Провести реновацию только двух домов также невозможно без раздела земельного участка или согласия всех жильцов шести домов. При этом люди продолжают жить в зданиях, которые, по их словам, находятся в аварийном состоянии. Среди жителей есть пенсионеры и дети.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Жильцы говорят, что неоднократно обращались в акимат и просили рассмотреть возможность разделить земельный участок между домами. По их словам, сейчас в городе идет работа по изменению генерального плана, поэтому они надеются, что вопрос удастся решить. Жильцы отмечают, что готовы рассмотреть любой вариант, который позволит решить проблему с жильём, в том числе переезд в новостройки или приобретение квартир на вторичном рынке. Для них важно, чтобы вопрос с ветхими домами наконец был решён.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Между тем, в городском отделе ЖКХ пояснили, что дома №65 и 67 не включены в перечень аварийных. При этом вопрос их участия в программе реновации может быть рассмотрен при наличии соответствующего технического заключения и 100%-го согласия всех собственников квартир и нежилых помещений. Однако из-за общего земельного участка с другими домами ситуацию необходимо изучить с учетом документов на землю, технического состояния домов и мнения всех собственников.

А в отделе земельных отношений сообщили, что земельный участок, расположенный по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшық, с кадастровым номером 08-130-011-230, площадью 1,0296 га, с целевым назначением "для обслуживания объекта кондоминиума", был предоставлен участникам кондоминиумов домов №25, №25/1 по ул. Сарайшық, домов №30/1 и №30/2 по ул. Л. Толстого, а также домов №65 и №67 по ул. Жексенбаева на праве общей долевой собственности на основании решения акима города Уральска от 28 декабря 2000 года.

В настоящее время этот земельный участок находится в общей долевой собственности собственников квартир указанных многоквартирных жилых домов.

- В связи с этим реализация инициативы по реновации домов №65 и №67 по ул. Жексенбаева требует учета прав и законных интересов всех собственников, имеющих долю в данном земельном участке. Вопрос может быть рассмотрен в установленном законодательством порядке совместно с уполномоченными органами и всеми заинтересованными собственниками жилья. При этом заинтересованным жильцам необходимо выработать согласованное решение с учетом прав всех собственников, имеющих долю в общей собственности на земельный участок, - ответили в отделе.