Ветреная погода ожидается в ЗКО

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 31 октября на востоке, юго-востоке ЗКО порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. В Уральске порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
- В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до +5..+7.
- В Атырау синоптики прогнозируют дождь. Днём будет +11..+13 градусов, ночью +5..+7 градусов.
- В Актобе будет дождливая погода. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов.
- В Актау ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов.
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