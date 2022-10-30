Ветреная погода ожидается в ЗКО

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 31 октября на востоке, юго-востоке ЗКО порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. В Уральске порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до +5..+7. В Атырау синоптики прогнозируют дождь. Днём будет +11..+13 градусов, ночью +5..+7 градусов. В Актобе будет дождливая погода. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. В Актау ожидается погода без осадк