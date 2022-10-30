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Социум

Ветреная погода ожидается в ЗКО

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 31 октября на востоке, юго-востоке ЗКО порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. В Уральске порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до +5..+7. В Атырау синоптики прогнозируют дождь. Днём будет +11..+13 градусов, ночью +5..+7 градусов. В Актобе будет дождливая погода. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. В Актау ожидается погода без осадк
Кристина Кобина
Ветреная погода ожидается в ЗКО
Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
Сильный ветер ожидается в ЗКО
Сильный ветер ожидается в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 31 октября на востоке, юго-востоке ЗКО порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. В Уральске порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до +5..+7.
  • В Атырау синоптики прогнозируют дождь. Днём будет +11..+13 градусов, ночью +5..+7 градусов.
  • В Актобе будет дождливая погода. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов.
  • В Актау ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов.
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погода

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