Вице-премьер Казахстана посетил Бурлинский район

Первый заместитель премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев посетил одно из крупнейших месторождений страны — нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак в Бурлинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Напомним, что первый вице-министр также посетил и другие стратегические объекты в ЗКО.

На встрече с руководством КПО б.в вице-премьер обсудил производственные показатели и перспективы развития. Гендиректор предприятия Марко Марсили показал чем занимаются на месторождении, рассказал как они решают сложные задачи и инфистируют в развитие региона.

-КПО осуществляет свою деятельность на принципах социальной ответственности, прозрачности и бережного отношения к окружающей среде. С начала своей деятельности КПО направила на природоохранные проекты 467 миллионов долларов. Мы активно поддерживаем инициативу "Таза Қазақстан", уделяя особое внимание сокращению выбросов метана и сохранению биоразнообразия. В частности, были проведены работы по озеленению на площади 800 гектаров. КПО продолжает активно инвестировать в развитие социальной инфраструктуры области. С 1998 года по конец 2025 года на средства компании было введено в эксплуатацию 268 социальных и инфраструктурных объектов на общую сумму 901,98 миллион долларов, - подчеркнул Марко Марсили.

Налибаев отметил, что месторождение Карачаганак имеет стратегическое значении в нефтегазовой отрасли и для экономики страны.

Карачаганак — одно из крупнейших в мире действующих нефтегазоконденсатных месторождений. Оно уникально по своей масштабной геологической структуре: высота его газоконденсатной толщи достигает 1420 метров, а под ней залегает массивный нефтяной слой.

Месторождение было открыто в 1979 год. Промышленное освоение и коммерческая добыча начались в середине 1984 года. Начальные геологические запасы: более 1,7 млрд тонн жидких углеводородов (нефть и конденсат) и более 1,7 трлн кубических метров газа.

Остаточные извлекаемые запасы: составляют около 253 млн тонн жидких углеводородов и свыше 791 млрд кубометров газа. Месторождение разрабатывается международным консорциумом Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП), подписанного с Правительством РК до 2038 года.

Главной технологической особенностью Карачаганака является процесс обратной закачки сырого газа в пласт (реинжекция).Около 65% всего добываемого газа закачивается обратно под сверхвысоким давлением. Это позволяет поддерживать пластовое давление, максимизировать извлечение ценного жидкого конденсата и минимизировать выбросы в атмосферу.Благодаря современным эко-технологиям на проекте достигнут показатель утилизации газа на уровне 99,95%, что соответствует высшим мировым стандартам.

