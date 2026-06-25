Первый вице-премьер проверил модернизацию стратегических объектов ЗКО

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев посетил ряд стратегических и производственных объектов Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

Сначала вице-премьер побывал на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении - одном из крупнейших нефтегазовых проектов страны. О деятельности международного консорциума и текущей работе объекта ему рассказали представители компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО - прим. автора).

Затем Налибаев ознакомился с проектом нового моста через реку Урал. Стоимость проекта составляет 71 миллиард тенге. Новый мост будет расположен на международной трассе Актобе – Уральск – граница России и призван повысить безопасность дорожного движения в регионе. Проект предусматривает строительство 8 километров новой дороги и двух современных мостов: руслового длиной 513 метров и пойменного длиной 1710 метров. Технико-экономическое обоснование уже подготовлено и согласовано с профильными ведомствами. В проекте предусмотрены современные инженерные решения, которые обеспечат надежное и безопасное транспортное сообщение.

Также первый заместитель посетил строящийся микрорайон "Акжайык". Из общей площади в 420 гектаров сегодня активно осваиваются 100 гектаров. Новый район рассчитан на проживание около 50 тысяч человек. На сегодняшний день здесь полностью подведены инженерные коммуникации, построена канализационная насосная станция и начато строительство автомобильного моста. В эксплуатацию уже введены 10 жилых домов на 1044 квартиры и реабилитационный центр. Кроме того, продолжается строительство еще 16 домов. До конца года планируется сдать 648 новых квартир. В будущем в микрорайоне появятся 60 социальных объектов, включая две школы, четыре детских сада, многопрофильную больницу, перинатальный центр и современный стадион на 12 тысяч зрителей.

Налибаев также посетил АО "Жайыктеплоэнерго". Здесь ему представили результаты уже выполненных работ и планы дальнейшей модернизации по обновлению энергетической и коммунальной инфраструктуры. Также он побывал на строительной площадке железнодорожного вокзала Уральска. По данным правительства, работы по модернизации завершены на 95%.

После масштабного обновления на вокзале появятся современные залы ожидания, а также новые информационные и навигационные системы. Главное новшество - запуск конкорсного перехода. Теперь пассажирам не придется спускаться в старый подземный переход, чтобы выйти на перрон. Выход к поездам будет осуществляться напрямую сверху. Кроме этого, на вокзале установили четыре эскалатора и три лифта.

Напомним, что реконструкцию железнодорожного вокзала начали в 2025 году. Вместе с ним модернизировать ж/д вокзалы начали в Шынгырлауском, Бурлинском и Таскалинском районах.