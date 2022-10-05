Видео конфликта казахстанского продюсера с работником детского центра прокомментировали в полиции
Обе стороны конфликта обратились с заявлением в полицию.
Кадр с видео Kozachkov offside в Telegram
Видео опубликовал журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале.
- Мужчина слева - оператор и продюсер Азамат Дулатов, снявший такие шедевры как «Келинка Сабина», «Кудалар», «Побег из аула». А вчера (третьего октября, видео опубликовано четвёртого) господин Дулатов в одном из торговых центров Алматы устроил разборки в детском развлекательном центре. Сначала там поскандалила его супруга, а потом она привела Азамата, чтобы тот всех наказал. Дулатов первым ударил администратора, кинул в него терминал, - написал Козачков.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что данный факт расследуется отделом Бостандыкского района.
- С заявлением обратились обе стороны, участвовавшие в конфликте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных работником развлекательного центра, - информировали в департаменте.
Материал зарегистрирован по статье 73-1 КРКобАП - умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
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