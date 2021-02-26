Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам волонтера общества по защите животных "Доброе сердце" Оксаны, они приехали к воротам горветстанции, чтобы забрать собаку. - Мы сидели в автомобиле и ждали, когда подъедет машина. Затем к воротам подъехала другая машина и тут же развернулась и уехала. Нам это показалось странным, и мы решили поехать за ней. Водитель сначала петлял по городу, затем поехал за город и за кирпичным заводом застрял в степи. Мы подошли к машине и увидели мертвых собак. Все это мы сняли на видео, которое выложили в соцсетях, - рассказала Оксана. Между тем директор ГКП «Уральская городская ветеринарная станция» на ПХВ управления ветеринарии ЗКО Гадилбек Алибеков подтвердил, что в их машине были мертвые собаки, отметив, что водитель должен был вывезти их на скотомогильник. - Вообще отстрел из огнестрельного оружия запрещен, но в решении областного маслихата от 28 августа 2019 года №28-3 "Правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек" в пункте 12 прописано: если бродячие животные проявляют агрессию и есть угроза населению, то они уничтожаются на месте незамедлительно. По поводу вчерашнего видео: к нам обратилась с заявлением председатель садоводческого товарищества "Зенит" с тем, что бродячие собаки сбились в стаи и нападают на взрослых и детей. Из-за этого было принято решение об уничтожении. После этого трупы собак мы хотели вывезти на скотомогильник, но, как вы знаете, в последние дни был буран, дорогу замело. Мы работаем с зачаганским акиматом, чтобы дороги прочистили. Но пока дороги заметены, мы же трупы не выкинем на улицу, привезли их пока к нам. Вот тут их волонтеры и сняли, - объяснил Гадилбек Алибеков. Директор горветстанции отметил, что их основная задача - это отлов и стерилизация. Собак в городе они не отстреливают. - Мы уничтожаем животных только по заявлению и не в городе, чтобы этого не видели люди, в особенности дети. В основном поступают заявления из Зачаганска, Круглоозерного, где были случаи нападения на людей, из Деркула и Желаево. Мы уничтожаем животных на окраинах, - заверил Гадилбек Алибеков.VCvJr123cmc Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.