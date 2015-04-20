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Шоу-бизнес

Видео с танцующим Джейсоном Стэтхэмом в плавках «взорвало» Сеть (ВИДЕО)

Ныне популярный американский актер боевиков когда-то исправно ходил на все кастинги и принимал участие в самых разных съемках. Поклонники актера обнаружили на просторах Интернета старинное видео эпохи девяностых, в котором актер поработал в подтанцовке для видеоклипа Shamen – Comin On. В длинной ветке комментариев на Reddit нашлись и другие видеоклипы с участием Стейтема – например, клип на песню группы Erasure 1994 года, в котором актер также танцует полуголым. Пользователи сошлись во мнении, что Стейтем, похоже, открыл для себя нормальную одежду лишь к 1998 году – до этого он активно демонст
gorod
Видео с танцующим Джейсоном Стэтхэмом в плавках «взорвало» Сеть (ВИДЕО)
0bb4788d_1
0bb4788d_1
Ныне популярный американский актер боевиков когда-то исправно ходил на все кастинги и принимал участие в самых разных съемках. Поклонники актера обнаружили на просторах Интернета старинное видео эпохи девяностых, в котором актер поработал в подтанцовке для видеоклипа Shamen – Comin On. В длинной ветке комментариев на Reddit нашлись и другие видеоклипы с участием Стейтема – например, клип на песню группы Erasure 1994 года, в котором актер также танцует полуголым. Пользователи сошлись во мнении, что Стейтем, похоже, открыл для себя нормальную одежду лишь к 1998 году – до этого он активно демонстрировал фигуру... Источник: topnews.ru
9652365478565
9652365478565
  

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