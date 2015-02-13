Один из инцидентов произошел сразу после прибытия президента Украины Петра Порошенко на переговоры в Минске. В тот момент, когда он заходил в президентский дворец, где его приветствовал глава Беларуси Александр Лукашенко, журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин начал выкрикивать провокационные вопросы. В частности, он спросил: "Господин Порошенко, зачем ваши войска бомбят мирное население?". Президент Украины не обратил внимания на журналиста и вместе с Лукашенко прошел к месту проведения переговоров. Журналиста сразу же вывели из здания.Позже в эфире телеканала LifeNews журналист прокомментировал свои действия. "Президенту Порошенко давно было пора задать этот вопрос - зачем обстреливать мирные города, если они воюют якобы с ополченцами или якобы с некими российскими войсками. Безусловно, лучше это делать в спокойной обстановке, на пресс-конференции, но так как за последний год, и телеканал LifeNews это прекрасно знает, работать на Украине, в Киеве, вообще невозможно - журналистов избивают и тем более не аккредитовывают ни на какие мероприятия", - сказал Зарубин после переговоров в Минске. К слову, еще один странный инцидент произошел уже с участием корреспондента LifeNews Александром Янышевым. В Сети появилось видео, где он залаял на своих украинских коллег. Отмечается, что съемочная группа украинского телеканала ТСН начала задавать молодому человеку вопросы о его профессиональной деятельности. Он задал встречный вопрос: "А как вы охарактеризуете свою нацию? Девушки, давайте знакомиться, меня зовут Саша". Вслед за этим он подошел к журналистке и громко залаял. Другие работники СМИ предложили вывести корреспондента из зала за подобное поведение, однако тот получил лишь предупреждение от службы безопасности, которая работала на переговорах в Минске.Уже после окончания переговоров в Минске служба охраны президента Украины Петра Порошенко не дала журналистке телеканала "Россия 24" задать вопрос своему шефу. На кадрах видно, как Порошенко пожимает руку своему белорусскому коллеге, затем направляется к выходу. В это время корреспондент телеканала начала задавать вопрос, но она успела выкрикнуть лишь: "Как вы оцениваете результаты...", а затем ее схватил охранник и "заключил в объятия" со словами: "Тихо, тихо...". Мужчина выпустил девушку только после того, как Порошенко покинул здание. На возмущенный вопрос: "Вы что делаете?" охранник не ответил.Напомним, переговоры в Минске завершились 12 февраля. В них приняли участие Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, а также лидеры ДНР Александр Захарченко и ЛНР Игорь Плотницкий. В общей сложности встреча продлилась около 16 часов. Переговоры в Минске закончились принятием итоговой декларации, которая предусматривает прекращение огня с 15 февраля, отвод артиллерийских систем минимум на 50 километров друг от друга, создание буферной зоны шириной 70 километров, обмен и освобождение заложников по схеме "всех на всех".