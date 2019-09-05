5 сентября в здании областного казахского драматического театра имени Х.Букеевой состоялся фестиваль языков, в котором приняли участие заместитель акима ЗКО Багдат Азбаев, представители казахской диаспоры из Самарской, Саратовской, Оренбургской, Астраханской областей и города Уфа, акимы близлежащих районов, руководители управлений, ветераны, языковеды, педагоги и молодежь. – Исторически так сложилось, что наша область является одним из многонациональных уголков нашей Родины. В нашем регионе проживают более 20 представителей других этносов. За многие годы мы стали единым целым, смогли сберечь традиционные ценности, взаимное уважение и толерантность. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей программной статье "Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания" подчеркнул, что понятие духовной модернизации предполагает изменения в национальном сознании. Наши традиции, язык, обычаи, музыка, литература и обряды должны вечно оставаться с нами. Наш язык - это наш национальный код. Поздравляю всех с праздником и желаю здоровья, счастья и благополучия каждой семье, - заявил Багдат Азбаев. На фестивале была презентована виртуальная карта городских улиц и улиц 12 районных центров. По словам разработчиков, карта даст возможность туристам и гостям региона ознакомиться с улицами и объектами области. – Мы разработали интерактивную карту города, куда были внедрены все улицы, все социальные и другие объекты области. В панорамном режиме с высоты птичьего полета не выходя из дома можно посмотреть все улицы, ознакомиться с названиями. Если название какой-либо улицы является идеологически устаревшим, то на карте оно будет высвечиваться красным цветом, а обновленные названия - зеленым. Все ономастические названия синхронизируются с базой данных, то есть получается, мы включили такую функцию, при которой можно будет редактировать названия улиц в режиме онлайн. Кроме этого, пользователь может посмотреть фотогалерею, совершить виртуальный тур по городу, ознакомиться с онлайн-картой от Яндекс, в режиме 3D посмотреть городские объекты и объекты районных центров. Список будет расширяться, а программа будет дополняться. Сейчас в программе есть все данные по Уральску и по 12 районным центрам. Информация предоставлена на трех языках. Адрес карты onomastika.torus.kz, - рассказал технический директор ТОО "TORUS.KZ" Даурен Габдуллаев.