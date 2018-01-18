- В этом салоне я побывала на открытии и купила себе норковую шубу, которую мне помогли выбрать продавцы. А еще я получила приятный подарок к покупке. Одежда здесь очень красивая и удобная, а обслуживание - просто супер! Всем женщинам рекомендую, - поделилась своим впечатлением жительница города Гульнур ЖУМУРОВА.Желание каждой девушки оставаться восхитительно красивой и быть на пике моды не подвластно никаким финансовым условиям. Впрочем, многие покупательницы, посетив V&K Exclusive, уходили довольные покупками, приобретенными с весьма привлекательными скидками.- В нашем салоне представлены разнообразные классические и эксклюзивные норковые шубы со скидкойпроизводства Турции, Арабских Эмиратов и Италии. Например, шубу стоимостьювы можете приобрести со скидкой, - говорит директор салона верхней одежды V&K Exclusive. - Все изделия из норки высокого фабричного качества, как самого меха, так и пошива.Цветовая гамма меховых изделий радует глаз: угольно-черный, серый, кофе с молоком, пудра, махагон, а кто предпочитает неординарный цвет – ярко-голубой.Девушки, которым важно иметь свою индивидуальность и быть в то же время в тренде, в магазинах предложат эксклюзивные модели-трансформеры, у которых отстегиваются низ подола и рукава на четверть. Шуба из длинной превращается в модель «автоледи».Помимо норковых манто, здесь можно также выбрать шубу из другого меха: мутон, бобер от, а также изделия из двух видов меха – мутона и соболя, мутона и норки и другие.Кроме меховых изделий, в магазине вы можете приобрести натуральные дубленки из замши, с лазерной обработкой со стразами стоимостью, а также пальто, парки и пуховики - всё отличного качества.Кстати, верхнюю женскую одежду вы можете приобрести еще и во втором магазине Fashion, который также пользуется популярностью.- Купить шубу и другую верхнюю женскую одежду в наших магазинах также можно в рассрочку или в беспроцентный кредит сроком на 10 месяцев. Допустим, шубу стоимостью, мы отдаем в кредит за, а за наличный расчет -. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и приглашаем посетить наш салон верхней женской одежды, - пригласила директор салона верхней одежды V&K Exclusive.На правах рекламы.