Когда начинаются разговоры о зимних женских шубах, у многих модниц замирает сердце. Это воистину чарующие вещи, и первая ассоциация, возникающая в голове большинства женщин, так или иначе, связана с мехом норки. Именно широким ассортиментом изделий из меха и другой верхней женской одежды, а также приветливым обслуживанием персонала популярен салон верхней женской одежды V&K Exclusive. - В этом салоне я побывала на открытии и купила себе норковую шубу, которую мне помогли выбрать продавцы. А еще я получила приятный подарок к покупке. Одежда здесь очень красивая и удобная, а обслуживание - просто супер! Всем женщинам рекомендую, - поделилась своим впечатлением жительница города Гульнур ЖУМУРОВА. Желание каждой девушки оставаться восхитительно красивой и быть на пике моды не подвластно никаким финансовым условиям. Впрочем, многие покупательницы, посетив V&K Exclusive, уходили довольные покупками, приобретенными с весьма привлекательными скидками. - В нашем салоне представлены разнообразные классические и эксклюзивные норковые шубы со скидкой от 365000 тенге производства Турции, Арабских Эмиратов и Италии. Например, шубу стоимостью 550000 тенге вы можете приобрести со скидкой за 400000 тенге, - говорит директор салона верхней одежды V&K Exclusive. - Все изделия из норки высокого фабричного качества, как самого меха, так и пошива. Цветовая гамма меховых изделий радует глаз: угольно-черный, серый, кофе с молоком, пудра, махагон, а кто предпочитает неординарный цвет – ярко-голубой. Девушки, которым важно иметь свою индивидуальность и быть в то же время в тренде, в магазинах предложат эксклюзивные модели-трансформеры, у которых отстегиваются низ подола и рукава на четверть. Шуба из длинной превращается в модель «автоледи». Помимо норковых манто, здесь можно также выбрать шубу из другого меха: мутон от 100000 тенге, бобер от 250000 тенге, а также изделия из двух видов меха – мутона и соболя, мутона и норки и другие. Кроме меховых изделий, в магазине вы можете приобрести натуральные дубленки из замши, с лазерной обработкой со стразами стоимостью от 120000 тенге, а также пальто, парки и пуховики - всё отличного качества. Кстати, верхнюю женскую одежду вы можете приобрести еще и во втором магазине Fashion, который также пользуется популярностью. - Купить шубу и другую верхнюю женскую одежду в наших магазинах также можно в рассрочку или в беспроцентный кредит сроком на 10 месяцев. Допустим, шубу стоимостью 750000 тенге, мы отдаем в кредит за 550000 тенге, а за наличный расчет - 500000 тенге. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и приглашаем посетить наш салон верхней женской одежды, - пригласила директор салона верхней одежды V&K Exclusive. Мы ждем вас по адресам: Салон верхней женской одежды V&K Exclusive, пр. Евразия,35/2 (ост. «Юбиляр»); магазин Fashion, пр. Евразия, 39 (около обувного магазина Обувь Style); Тел.:8 702 441 55 48. Instagram: vk_ exclusive. На правах рекламы.