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Социум

Вкладчикам пирамиды B2B Jewelry в Алматы вернули 123 млн тенге

Средства обратно получили 197 человек. Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что 123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry. Свои средства обратно получили 197 человек. Напомним, руководство ювелирного салона искало вкладчиков через социальные сети. Под предлогом вложения денег в «сертификаты» на изделия, обещали годовой доход в 364%. Организатор финансовой пирамиды признан виновным и приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания. Мы дорожим каждым нашим под
Дана Рахметова
Вкладчикам пирамиды B2B Jewelry в Алматы вернули 123 млн тенге
Средства обратно получили 197 человек.
Как выглядело частичное затмение Солнца
Как выглядело частичное затмение Солнца
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что 123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry. Свои средства обратно получили 197 человек. Напомним, руководство ювелирного салона искало вкладчиков через социальные сети. Под предлогом вложения денег в «сертификаты» на изделия, обещали годовой доход в 364%. Организатор финансовой пирамиды признан виновным и приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы пирамида

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