Владельцы гостиниц и квартир в Казахстане обязаны уведомлять о проживании иностранцев - МВД
Владельцы квартир рискуют попасть под штраф в 91 тысячу тенге, передаёт polisia.kz.
Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы Аслан Аталыков обратился к владельцам гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственникам квартир и других жилых помещений.
Согласно миграционному законодательству, физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих иммигрантах. Уведомление подаётся в течение трёх рабочих дней со дня прибытия иностранца.
- Предупреждаю, что в случае пропуска указанного срока и не уведомления органы внутренних дел о пребывании иммигранта, принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье 518 КоАП РК. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 МРП, а при повторном нарушении – до 100 МРП, что эквивалентно 306 тысячам тенге. Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение – штраф в размере 30 месячных расчетных показателей или 91 890 тенге, - пригрозили в МВД.
Уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами:
через электронный визово-миграционный портал vmp.gov.kz или через egov.kz (необходимо иметь электронную цифровую подпись и паспортные данные иммигранта);
в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району;
через приложение E-Qonaq.
Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне.