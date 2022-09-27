- Предупреждаю, что в случае пропуска указанного срока и не уведомления органы внутренних дел о пребывании иммигранта, принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье 518 КоАП РК. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 МРП, а при повторном нарушении – до 100 МРП, что эквивалентно 306 тысячам тенге. Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение – штраф в размере 30 месячных расчетных показателей или 91 890 тенге, - пригрозили в МВД.

через электронный визово-миграционный портал vmp.gov.kz или через egov.kz (необходимо иметь электронную цифровую подпись и паспортные данные иммигранта);

в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району;

через приложение E-Qonaq.

Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы Аслан Аталыков обратился к владельцам гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственникам квартир и других жилых помещений. Согласно миграционному законодательству,Уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами:Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.