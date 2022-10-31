Владелец караоке через суд пытался заставить уральца оплатить счёт

Мужчина задолжал в увеселительном заведении 62 300 тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Уральский городской суд №2 рассмотрел гражданское дело о возмещении материального ущерба. Как рассказали в пресс-службе суда, житель города отдохнул в караоке-клубе, однако в итоге платить за развлечение не стал. А счёт был равен 62 300 тенге. Владельцу заведения ничего другого не оставалось как обратиться в суд. Однако во время предварительного слушания стороны всё же пришли к компромиссу и заключили медиативное соглашение. Ответчик согласился выплатить долг, а истец забра