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Социум

Владелец караоке через суд пытался заставить уральца оплатить счёт

Мужчина задолжал в увеселительном заведении 62 300 тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Уральский городской суд №2 рассмотрел гражданское дело о возмещении материального ущерба. Как рассказали в пресс-службе суда, житель города отдохнул в караоке-клубе, однако в итоге платить за развлечение не стал. А счёт был равен 62 300 тенге. Владельцу заведения ничего другого не оставалось как обратиться в суд. Однако во время предварительного слушания стороны всё же пришли к компромиссу и заключили медиативное соглашение. Ответчик согласился выплатить долг, а истец забра
Арайлым Усербаева
Владелец караоке через суд пытался заставить уральца оплатить счёт
Мужчина задолжал в увеселительном заведении 62 300 тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау
Родители подравшихся детей выясняли отношения в суде Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Уральский городской суд №2 рассмотрел гражданское дело о возмещении материального ущерба. Как рассказали в пресс-службе суда, житель города отдохнул в караоке-клубе, однако в итоге платить за развлечение не стал. А счёт был равен 62 300 тенге. Владельцу заведения ничего другого не оставалось как обратиться в суд. Однако во время предварительного слушания стороны всё же пришли к компромиссу и заключили медиативное соглашение. Ответчик согласился выплатить долг, а истец забрал заявление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд караоке

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