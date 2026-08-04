Владельцы торговых сетей должны пересмотреть отношение к товарам казахстанского производства — Олжас Бектенов

На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость пересмотра подходов торговых сетей к размещению товаров казахстанского производства и недопустимость предоставления преимуществ импортной продукции в ущерб отечественной.
— Зачастую отечественные производители товаров народного потребления сталкиваются с ограниченным доступом к торговым площадям, в том числе из-за высокой стоимости аренды. Это сдерживает расширение присутствия казахстанской продукции на внутреннем рынке и снижает ее конкурентоспособность. Считаю, что владельцы торговых сетей должны пересмотреть отношение к товарам казахстанского производства. Отдавать предпочтение импортным товарам в ущерб отечественным неправильно не только с правовой, но и с моральной точки зрения, — подчеркнул Олжас Бектенов.
Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов, палатой «Атамекен» поручено выработать конкретные механизмы предоставления благоприятных условий аренды торговых площадей отечественным производителям всех категорий товаров, в том числе легкой промышленности и бытовой химии.
Также премьер-министр отметил необходимость защиты казахстанских производителей от необоснованных информационных атак.
— Встречаются факты намеренных информационных кампаний по дискредитации популярных товаров казахстанского производства, в частности, продуктов питания, кондитерских изделий. Делается это с одной целью – вытеснить конкурента, занять рынок. Министерству культуры и информации совместно с заинтересованными госорганами обеспечить проведение единой информационной кампании по продвижению национального бренда “Қазақстанда жасалған”, популяризации отечественных товаров и их защите от необоснованных информационных атак, — подчеркнул руководитель Правительства.