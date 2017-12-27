Перед тем, как поздравить всех с наступающими праздниками, владыка Антоний привел Казахстан в пример, и заявил, что гордится своей страной. Главное, по словам владыки, сохранять мир и спокойствие, и помогать друг другу. - Хочу поздравить всех с наступающим новым годом, пожелать, чтобы мы жили спокойно, и наш Казахстан показывает пример, и слава Богу, что так есть. Я всех призываю молиться за президента, я же ввел прошение. Сначала не очень это кто-то воспринимал, потом я предложил на синоде, теперь вся наша церковь молится, а как - разницы нет. Пусть молятся, как хотят, лишь бы только мир был на земле, а остальное Господь все уладит. Мира всем, любви, взаимопонимания, - пожелал владыка Антоний.