Иллюстративное фото с сайта Pixabey Об этом депутат сообщила в эфире украинского телеканала. Поток едущих в Грузию россиян на протяжении нескольких дней остается большим. И по словам депутата, грузинское правительство до сих пор не приняло никаких мер касаемо этой ситуации. При этом она заявила, что власти обещают закрыть границы страны для мужчин с 18 до 55 лет. Других подтверждений слов Мамулашвили пока не поступало.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.