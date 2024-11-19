Власти Казахстана поддержали введение единого часового пояса

На заседании правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о преимуществах перехода Казахстана на пятичасовой пояс.

На заседании правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о преимуществах перехода Казахстана на пятичасовой пояс.

По его словам, при принятии решения были использованы научно-обоснованные доводы, отраженные в отчете специально созданной межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени, в которую вошли депутаты парламента, представители государственных и местных органов, ученые, эксперты, институты и общественные объединения.

- История формирования системы исчисления времени в Казахстане показывает, что опережающий прежний часовой пояс UTC+6 был впервые введен в 1930–1931 годах путем использования декретного, то есть «приказного» времени («поясное время плюс один час»). Несмотря на то, что большая часть территории находится в пятичасовом поясе, - отметил Арман Шаккалиев.

Он также уточнил, что в советский период в Казахстане в приказном порядке 8 раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге Казахстан проживал в не соответствующих природному циклу часовых поясах.

- Таким образом, UTC+5 не является новым поясом или экспериментом для нашей страны, это фактически возврат к исторически оправданному времени, - заявил Шаккалиев.

Часовой пояс охватывает долготу от 67,5 до 82,5 градусов, включая города Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Павлодар, куда подпадает более 76% населения страны (15 млн 240 тысяч человек).

На сегодня 117 стран мира из 195 сделали выбор в пользу географического времени, максимально приближенного к стандартному часовому поясу, поскольку человеческие циркадные ритмы синхронизированы с природным циклом светового дня.

- Таким образом, принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным, - подчеркнул министр.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что глава Минторговли привел все исчерпывающие аргументы в пользу действующего часового пояса.

- Правительство поддерживает это решение. Большая часть территории страны расположена в пятичасовом поясе, поэтому с научной точки зрения это правильное решение. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию, - подчеркнул Бектенов.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Спустя три месяца, петиция за отмену перевода времени собрала необходимые 50 тысяч подписей. В начале августа по результатам рассмотрения петиции было принято решение об отказе в удовлетворении заявления.

Эксперт прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев на брифинге в министерстве торговли рассказал, для чего стране нужен перевод на единый часовой пояс. Согласно изменениям, акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следовало перевести местное время на 1 час назад.