«Требуем перевести время на 2 часа вперед»: казахстанцы запустили новую петицию

Новая петиция о переводе времени в Казахстане была опубликована на сайте E-Petition.kz 23 октября. Получателем петиции указано Министерство энергетики Казахстана.

Новая петиция о переводе времени в Казахстане была опубликована на сайте E-Petition.kz 23 октября. Получателем петиции указано Министерство энергетики Казахстана.

— Настоящей петицией требуем перевести время в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент на 2 часа вперед для экономии электроэнергии, - говорится в тексте.

Авторы упомянули и пример Бразилии. По их словам, бразильские энергетические ведомства одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления на фоне продолжающейся засухи.

— Перевод часов на час вперёд с ноября по февраль позволит использовать больше дневного света, и снизить нагрузку на энергосистему в пиковые вечерние часы. Эту инициативу поддерживают представители ресторанного бизнеса, утверждая, что дополнительный час дневного света увеличит число клиентов, и повысит выручку как минимум на 10%, - указано в петиции.

Отмечается, что все эти доводы относятся и к жителям центральных и восточных областей страны, включая Астану, Алматы, Шымкент.

— Потребление электроэнергии растет, за счет раннего заката. Как сообщили в "АлматыЭнергоСбыте", основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август является, в том числе, короткий световой день. Более того в ВКО сейчас темнеет в 16:20, а зимой будет темнеть в 15:20. Разумно будет перевести время на 2 часа вперед для экономии электроэнергии, - заявляют авторы документа .

Они также сообщают, что в темное время суток растет количество криминальных происшествий. В качестве примера приводится город Алматы, который, по данным акимата, освещен только на 85%.

Перевод времени на 2 часа вперед в центральных и восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент может:

Снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию

Увеличить безопасность для граждан

Увеличить экономику за счет роста бизнеса.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Спустя три месяца, петиция за отмену перевода времени собрала необходимые 50 тысяч подписей. В начале августа по результатам рассмотрения петиции было принято решение об отказе в удовлетворении заявления.

Многие граждане считают, что изменение времени негативно сказывается на их биоритмах, вызывая бессонницу и усталость. Возврат к прежнему времени мог бы помочь восстановить нормальный режим сна. Некоторые посчитали, что перевод времени влияет на их продуктивность на работе. Люди отметили, что им труднее адаптироваться к новым условиям, особенно в утренние часы. Для многих казахстанцев привычное время было связано с определёнными социальными и культурными ритмами, и изменение этих привычек стало восприниматься как стресс.

Эксперт прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев на брифинге в министерстве торговли рассказал, для чего стране нужен перевод на единый часовой пояс. Согласно изменениям, акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следовало перевести местное время на 1 час назад.

На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.