Внучка 81-летней жительницы Уральска, которая отравилась угарным газом, просит помощи у властей

Анна ХУСАИНОВА просит на время пристроить ее бабушку в медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, пока она не сделает в ее сгоревшем доме ремонт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Анны ХУСАИНОВОЙ, она единственная близкая родственница 81-летней Лидии КАРТАШОВОЙ. - Сейчас моя бабушка находится в больнице. При пожаре она получила отравление угарным газом второй степени, у нее внутренние ожоги. Сама я живу вместе с мужем у его родителей. К тому же у нас двое детей. Скоро бабушку выпишут, а мне ее некуда поселить даже на время. Из родственников в Уральске только