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Происшествия Социум

Внучка 81-летней жительницы Уральска, которая отравилась угарным газом, просит помощи у властей

Анна ХУСАИНОВА просит на время пристроить ее бабушку в медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, пока она не сделает в ее сгоревшем доме ремонт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Анны ХУСАИНОВОЙ, она единственная близкая родственница 81-летней Лидии КАРТАШОВОЙ. - Сейчас моя бабушка находится в больнице. При пожаре она получила отравление угарным газом второй степени, у нее внутренние ожоги. Сама я живу вместе с мужем у его родителей. К тому же у нас двое детей. Скоро бабушку выпишут, а мне ее некуда поселить даже на время. Из родственников в Уральске только
Кристина Кобина
Внучка 81-летней жительницы Уральска, которая отравилась угарным газом, просит помощи у властей
Анна ХУСАИНОВА просит на время пристроить ее бабушку в медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, пока она не сделает в ее сгоревшем доме ремонт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам Анны ХУСАИНОВОЙ, она единственная близкая родственница 81-летней Лидии КАРТАШОВОЙ. - Сейчас моя бабушка находится в больнице. При пожаре она получила отравление угарным газом второй степени, у нее внутренние ожоги. Сама я живу вместе с мужем у его родителей. К тому же у нас двое детей. Скоро бабушку выпишут, а мне ее некуда поселить даже на время. Из родственников в Уральске только я. Снимать ей квартиру мне не по силам, работает один муж, он получает 60 тысяч тенге в месяц. Да еще мне нужно сделать полностью ремонт в ее сгоревшем доме, - рассказывает Анна. Внучка Лидии КАРТАШОВОЙ пояснила, что дом после пожара требует капитального ремонта. - В настоящее время тут нет воды, газа, света, сгорело все полностью. Чтобы все это восстановить, мне нужно время, хотя бы 4 месяца. Я не знаю, к кому обратиться, и возможно ли получить такую помощь от местных властей, - задается вопросом Анна. - Может, у нас есть какие-то специальные центры в городе или дома, куда можно доверить родного человека. Свою бабушку я не могу просто взять и оставить, тем более она уже очень стара и одинока. Как сообщила специалист из отдела занятости и социальных программ города Уральска Аяжан САМИГУЛИНА, если у Лидии КАРТАШОВОЙ нет детей, проживающих в Казахстане, то ее можно устроить в медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов общего типа. - Так как на данный момент в медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов общего типа в городе Уральске мест нет, имеются альтернативные виды учреждений в Аксае,  Казталовском и Акжайыкском районах. Нам необходимо встретиться с бабушкой для составления акта, заполнения медицинской карты. После чего следует оформление необходимой документации. Стоит отметить, что она может находиться там, сколько захочет. А на платной или бесплатной основе - такое решение выносит специальная комиссия акимата города Уральска, - пояснила Аяжан САМИГУЛИНА. Напомним, 17 февраля 81-летняя жительница Уральска пострадала при пожаре дома по улице Балластная. Ее нашли сотрудники ДЧС ЗКО в бессознательном состоянии. После чего пенсионерка была госпитализирована в городскую многопрофильную больницу с диагнозом - отравление угарным газом второй степени. Если кто-то желает помочь Анне ХУСАИНОВОЙ с ремонтом дома, с ней можно связаться по номеру телефона 8 (707) 430-65-40.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Пожар отравление угарный газ

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