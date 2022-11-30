Внутридомовые территории Алматы будут убирать за счёт средств акиматов районов

Городской акимат выделит им для этого средства. Об этом сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района. Одна из пришедших на встречу посетовала на неубранную детскую площадку. У КСК не хватает на это средств. - Я согласен с вами, у нас создался правовой вакуум, когда внутридомовая территория при создании ОСИ и ПТ остаются ничейными. Мы предусмотрели, что с первого января 2023 года, по моей инициативе, выделим средства районам на уборку внутридомовых территорий, - ответил аким. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознаком