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Социум

Внутридомовые территории Алматы будут убирать за счёт средств акиматов районов

Городской акимат выделит им для этого средства. Об этом сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района. Одна из пришедших на встречу посетовала на неубранную детскую площадку. У КСК не хватает на это средств. - Я согласен с вами, у нас создался правовой вакуум, когда внутридомовая территория при создании ОСИ и ПТ остаются ничейными. Мы предусмотрели, что с первого января 2023 года, по моей инициативе, выделим средства районам на уборку внутридомовых территорий, - ответил аким. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознаком
Дана Рахметова
Внутридомовые территории Алматы будут убирать за счёт средств акиматов районов
Городской акимат выделит им для этого средства.
Уральских бизнесменов предупреждают об уборке территорий push-уведомлениями
Уральских бизнесменов предупреждают об уборке территорий push-уведомлениями
Об этом сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района. Одна из пришедших на встречу посетовала на неубранную детскую площадку. У КСК не хватает на это средств. - Я согласен с вами, у нас создался правовой вакуум, когда внутридомовая территория при создании ОСИ и ПТ остаются ничейными. Мы предусмотрели, что с первого января 2023 года, по моей инициативе, выделим средства районам на уборку внутридомовых территорий, - ответил аким. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы уборка

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