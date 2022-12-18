Во сколько обойдётся уральцам новогодний корпоратив

Пандемия, ограничения, Новый год в семейном кругу - именно так бОльшая часть уральцев отмечали корпоратив 2020 года. В прошлом году корпоративы вернулись с «удалёнки». В этом году все рестораны практически заняты, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время пандемии для всех стало стало настоящим испытанием проводить праздники с карантинными ограничениями. В прошлом году перед Новым годом область оказалась в «зелёной» зоне и корпоративы разрешили, однако люди к этому готовы не были. А рестораторы обещали даже вернуть деньги за корпоратив, если он не состоится. В эт