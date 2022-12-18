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Социум

Во сколько обойдётся уральцам новогодний корпоратив

Пандемия, ограничения, Новый год в семейном кругу - именно так бОльшая часть уральцев отмечали корпоратив 2020 года. В прошлом году корпоративы вернулись с «удалёнки». В этом году все рестораны практически заняты, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время пандемии для всех стало стало настоящим испытанием проводить праздники с карантинными ограничениями. В прошлом году перед Новым годом область оказалась в «зелёной» зоне и корпоративы разрешили, однако люди к этому готовы не были. А рестораторы обещали даже вернуть деньги за корпоратив, если он не состоится. В эт
Кристина Кобина
Во сколько обойдётся уральцам новогодний корпоратив
Пандемия, ограничения, Новый год в семейном кругу - именно так бОльшая часть уральцев отмечали корпоратив 2020 года. В прошлом году корпоративы вернулись с «удалёнки». В этом году все рестораны практически заняты, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Походы в кафе и рестораны стали дороже для казахстанцев
Походы в кафе и рестораны стали дороже для казахстанцев
Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время пандемии для всех стало стало настоящим испытанием проводить праздники с карантинными ограничениями. В прошлом году перед Новым годом область оказалась в «зелёной» зоне и корпоративы разрешили, однако люди к этому готовы не были. А рестораторы обещали даже вернуть деньги за корпоратив, если он не состоится. В этом году коронавирус немного отступил. Пока никаких ограничений не вводили, лишь рекомендовали по-прежнему и для своей же безопасности сохранять масочный режим в местах скопления людей. Тем не менее Новый год обещает быть прежним, как в старые добрые времена. Сейчас владельцы ресторанов говорят, что им даже не нужна реклама, спрос на проведение праздников и корпоративов велик. Самые элитные и дорогие рестораны готовы предоставить вечер с новогодней программой, Дедом Морозом, Снегурочкой и вкусным застольем за 18 тысяч тенге и выше. В меню входят два горячих, три холодных блюда и три салата. В кафе цена начинается от 11 тысяч тенге, в эту стоимость входит шоу-программа, кухня и входной билет, за бар нужно платить отдельно. В небольших кафе развлекательные программы предлагают редко, но к новогоднему празднику готовятся и ждут наплыва людей. Там средний чек выходит не менее семи тысяч тенге. Отметим, на проведение новогодних вечеров в кафе и ресторанах цены разнятся. Всё зависит от месторасположения заведений, статуса и предложенной кухни, а также наличия и количества алкоголя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
корпоратив

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