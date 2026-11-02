Во время полёта у самолёта выбило лобовое стекло, а пилота выбросило наружу

Во время обычного пассажирского рейса произошёл один из самых необычных инцидентов в истории гражданской авиации. На высоте более пяти километров у самолёта внезапно выбило лобовое стекло кабины пилотов. Командира экипажа потоком воздуха частично вытянуло наружу, однако бортпроводник успел схватить его за ноги и удерживал до самой посадки. Управление лайнером взял на себя второй пилот, передает МойГород.

Инцидент произошёл 10 июня 1990 года на борту самолёта BAC One-Eleven британской авиакомпании British Airways. Лайнер выполнял рейс из Бирмингема в Малагу с 81 пассажиром и шестью членами экипажа.

Тим Ланкастер получил множество переломов и сильное обморожение. / © The Daily Mirror

Как пилот оказался за пределами кабины

Примерно через 13 минут после взлёта, когда самолёт находился на высоте около 5 300 метров, внезапно произошло разрушение левого лобового стекла кабины. Из-за резкой разгерметизации внутри самолёта возник мощный поток воздуха.

Командира экипажа Тима Ланкастера выбросило вперёд, и его тело оказалось частично снаружи самолёта. Его ноги зацепились за конструкцию кабины, а бортпроводник Найджел Огден, находившийся поблизости, схватил пилота и попытался удержать его.

Ситуация осложнялась тем, что поток воздуха продолжал тянуть командира наружу. Огден удерживал Ланкастера, рискуя сам потерять равновесие. В это время второй пилот Аластер Атчисон остался у штурвала и продолжил управлять самолётом.

Как удалось спасти самолёт

После разгерметизации автоматическое управление отключилось, и второй пилот Аластер Атчисон был вынужден взять управление на себя. Он начал экстренное снижение и запросил разрешение на посадку в ближайшем подходящем аэропорту.

Тем временем бортпроводники продолжали удерживать командира. Позже к ним присоединился ещё один член экипажа. Ланкастер находился снаружи кабины под воздействием сильнейшего воздушного потока, а температура за бортом была значительно ниже нуля.

Самолёт направили в аэропорт Саутгемптона. Несмотря на сложные условия, второй пилот сумел выполнить посадку. Только после остановки лайнера спасатели смогли освободить командира экипажа. Всего на борту находились 87 человек — 81 пассажир и шесть членов экипажа. Все выжили.

Сам Ланкастер получил переломы локтя, запястья и большого пальца, а также обморожение руки и другие травмы. После лечения он восстановился и спустя несколько месяцев вернулся к работе пилота.

Почему лобовое стекло вылетело из самолёта

Бортпроводники держали пилота за ноги после того, как его высосало из окна кабины. / © twitter.com/mrwtffacts

Расследование установило, что причиной происшествия стала ошибка при техническом обслуживании. Лобовое стекло заменили всего за несколько десятков часов до рейса, однако его закрепили неподходящими болтами.

Из 90 использованных креплений 84 оказались меньшего диаметра, чем требовалось, а ещё шесть были недостаточной длины. Из-за этого крепления не выдержали разницы давления между салоном и внешней средой, и стекло выбило прямо во время набора высоты.

Следствие также установило, что замену выполнил один сотрудник, который самостоятельно подобрал крепёжные детали и проверил собственную работу. Дополнительной независимой проверки после установки стекла не проводилось.

Этот случай стал одним из наиболее известных примеров того, насколько серьёзными могут быть последствия даже небольшой ошибки при техническом обслуживании самолёта. При этом благополучный исход рейса во многом стал возможен благодаря действиям второго пилота и бортпроводников, которые продолжали удерживать командира до самой посадки.