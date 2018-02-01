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Социум

Во всех районах Атырауской области построят противотуберкулезные санататории

Начался рабочий визит акима области в Курмангазинский район, где глава региона ознакомился с работой ряда социальных объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первым объектом, где побывал Нурлан НОГАЕВ, стал новый санаторий для больных туберкулезом в с.Ганюшкино. Раньше в этом здании размещалась туберкулезная больница, которая пустовала уже несколько лет. В то же время действующий санаторий перестал отвечать современным требованиям, после чего было принято решение о строительстве нового модернизированного здания, оборудованного по последним стандартам. Глава региона поручил рассмот
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Во всех районах Атырауской области построят противотуберкулезные санататории
Начался рабочий визит акима области в Курмангазинский район, где глава региона ознакомился с работой ряда социальных объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Первым объектом, где побывал Нурлан НОГАЕВ, стал новый санаторий для больных туберкулезом в с.Ганюшкино. Раньше в этом здании размещалась туберкулезная больница, которая пустовала уже несколько лет. В то же время действующий санаторий перестал отвечать современным  требованиям, после чего было принято решение о строительстве нового модернизированного здания, оборудованного по последним стандартам. Глава региона поручил рассмотреть вопрос строительства подобных медицинских объектов и в других районах области. - Мы должны прилагать все усилия, чтобы победить это заболевание. Это не тот вопрос, где нужно считать деньги. Сколько необходимо - столько и выделим. Туберкулез - это социальная болезнь и с ней нужно бороться. Наша главная цель – добиться нулевых показателей по заболеваемости, - отметил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. По словам руководителя управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, для снижения показателей заболеванемости туберкулезом, а в особенности его рецидивными формами, роль подобных санаториев переоценить трудно. - Только здесь можно создать все необходимые условия для излечения, повышения иммунитета и, соответственно, снижения общего количества заболеваний, - сообщила Маншук АЙМУРЗИЕВА. Стоит отметить, что в Курмангазинском районе действует единственный в Атырауской области государственный реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня здесь реабилитацию проходят 20 особенных детей. Нурлан НОГАЕВ, ознакомившись с работой центра и выслушав пожелания специалистов, поручил организовать работу по сотрудничеству с частным бизнесом в этой сфере. Со своей стороны, как отметил глава региона, государство обеспечит подобные центры заказами. - Нужно чтобы предприниматели строили подобные центры, со своей стороны мы обеспечим их государственным заказом. Не только для особенных детей, есть и другие категории граждан, нуждающиеся в реабилитации, к примеру, больные сердечными заболеваниями, - заявил Нурлан НОГАЕВ.
Камилла МАЛИК 
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