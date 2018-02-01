Во всех районах Атырауской области построят противотуберкулезные санататории

Начался рабочий визит акима области в Курмангазинский район, где глава региона ознакомился с работой ряда социальных объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первым объектом, где побывал Нурлан НОГАЕВ, стал новый санаторий для больных туберкулезом в с.Ганюшкино. Раньше в этом здании размещалась туберкулезная больница, которая пустовала уже несколько лет. В то же время действующий санаторий перестал отвечать современным требованиям, после чего было принято решение о строительстве нового модернизированного здания, оборудованного по последним стандартам. Глава региона поручил рассмот