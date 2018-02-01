На 29 полицейских ЗКО заведены уголовные дела

За прошлый год было заведено 31 уголовное дело в отношении 29 сотрудников полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов начальника УСБ ДВД ЗКО Жасталапа САГАДЕТОВА, всего за прошлый год к уголовной ответственности было привлечено 29 сотрудников, только 18 из них - за коррупционные преступления. - Кроме того, было зарегистрировано 12 случаев получения взятки. Сотрудниками полиции было совершено по три факта мошенничества и фальсификация доказательств по административно-уголовным делам, по два факта злоупотребления и превышения служебного полномо