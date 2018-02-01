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Происшествия

На 29 полицейских ЗКО заведены уголовные дела

За прошлый год было заведено 31 уголовное дело в отношении 29 сотрудников полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов начальника УСБ ДВД ЗКО Жасталапа САГАДЕТОВА, всего за прошлый год к уголовной ответственности было привлечено 29 сотрудников, только 18 из них - за коррупционные преступления. - Кроме того, было зарегистрировано 12 случаев получения взятки. Сотрудниками полиции было совершено по три факта мошенничества и фальсификация доказательств по административно-уголовным делам, по два факта злоупотребления и превышения служебного полномо
Кристина Кобина
На 29 полицейских ЗКО заведены уголовные дела
За прошлый год было заведено 31 уголовное дело в отношении 29 сотрудников полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов начальника УСБ ДВД ЗКО Жасталапа САГАДЕТОВА, всего за прошлый год к уголовной ответственности было привлечено 29 сотрудников, только 18 из них - за коррупционные преступления. - Кроме того, было зарегистрировано 12 случаев получения взятки. Сотрудниками полиции было совершено по три факта мошенничества и фальсификация доказательств по административно-уголовным делам, по два факта злоупотребления и превышения служебного полномочия. А также были отмечены факты служебного подлога, незаконное привлечение к уголовной ответственности и неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью человека, кражи, грабежи, незаконное обращение с дериватами и незаконная охота, - сообщил Жасталап САГАДЕТОВ. Стоит отметить, что наибольшее количество преступлений, совершенных сотрудниками полиции ЗКО - коррупционные преступления, а именно получение взятки.
ДВД ЗКО Коррупция взятки уголовные дела сотрудники полиции

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