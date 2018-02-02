Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Уральске: «От удара я вылетел через лобовое стекло»

В этой аварии водитель автобуса Жумабек МУХАТОВ потерял сына, который работал кондуктором, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Жумабека МУХАТОВА, на момент происшествия в автобусе находилось около 15 человек. - Я ехал по трассе в сторону города и видел, что впереди меня "МАЗ" заносит. Большегруз остановился и перегородил всю дорогу. Я пытался избежать столкновения, но не смог и врезался ему в прицеп, - рассказывает Жумабек МУХАТОВ. - От удара я вылетел через лобовое стекло и оказался под большегрузом. В этой аварии мужчина потерял сына. Его 27-летний сын работал кондуктором.