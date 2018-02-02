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Социум

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Уральске: «От удара я вылетел через лобовое стекло»

В этой аварии водитель автобуса Жумабек МУХАТОВ потерял сына, который работал кондуктором, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Жумабека МУХАТОВА, на момент происшествия в автобусе находилось около 15 человек. - Я ехал по трассе в сторону города и видел, что впереди меня "МАЗ" заносит. Большегруз остановился и перегородил всю дорогу. Я пытался избежать столкновения, но не смог и врезался ему в прицеп, - рассказывает Жумабек МУХАТОВ. - От удара я вылетел через лобовое стекло и оказался под большегрузом. В этой аварии мужчина потерял сына. Его 27-летний сын работал кондуктором.
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Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Уральске: «От удара я вылетел через лобовое стекло»
В этой аварии водитель автобуса Жумабек МУХАТОВ потерял сына, который работал кондуктором, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам Жумабека МУХАТОВА, на момент происшествия в автобусе находилось около 15 человек. - Я ехал по трассе в сторону города и видел, что впереди меня "МАЗ" заносит. Большегруз остановился и перегородил всю дорогу. Я пытался избежать столкновения, но не смог и врезался ему в прицеп, - рассказывает Жумабек МУХАТОВ. - От удара я вылетел через лобовое стекло и оказался под большегрузом. В этой аварии мужчина потерял сына. Его 27-летний сын работал кондуктором. - Я кинулся, чтобы спасти сына, но его зажало. К сожалению он умер, - с горечью в голосе говорит мужчина. Водителя автобуса после осмотра в больнице отправили на амбулаторное лечение. По словам Жумабека МУХАТОВА, водитель "МАЗа" сразу стал говорить о какой-то неисправности в автомобиле. Сейчас в доме Жумабека готовятся к похоронам. Напомним, 1 февраля около 16.00 на желаевской трассе в районе АЗС "Питстоп" столкнулись пассажирский автобус и фура. На месте погибла женщина. Позже стало известно, что погибли 2 человека, 7 человек госпитализированы. Вечером того же дня аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ принес соболезнованиясемьям погибших и поручил руководству ДВД усилить безопасность на дорогах области, также он потребовал провести тщательное расследование причин аварии. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что большегруз выехал на встречную полосу. По данному факту заведено уголовное дело. Руслан АЛИМОВ
ДТП автобус водитель

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