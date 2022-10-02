Случай произошел первого октября примерено в 19:00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель Duster проехал по площади в Уральске и врезался в подземный переход ДТП произошло на площади Маншук Маметовой, где установлен памятник "Славные дочери казахского народа". В департаменте полиции ЗКО пояснили, что 60-летний водитель за рулем Duster ехал по улице Жукова, не справился с управлением, заехал на площадь и врезался в подземный переход.
- Мужчине за рулем стало плохо с сердцем. Жертв и пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.
Водителя привлекут к ответственности по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества". Водитель Duster проехал по площади в Уральске и врезался в подземный переход Водитель Duster проехал по площади в Уральске и врезался в подземный переход Водитель Duster проехал по площади в Уральске и врезался в подземный переход Водитель Duster проехал по площади в Уральске и врезался в подземный переход Водитель Duster проехал по площади в Уральске и врезался в подземный переход Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА