- Мужчине за рулем стало плохо с сердцем. Жертв и пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.

ДТП произошло на площади Маншук Маметовой, где установлен памятник "Славные дочери казахского народа". В департаменте полиции ЗКО пояснили, что 60-летний водитель за рулем Duster ехал по улице Жукова, не справился с управлением, заехал на площадь и врезался в подземный переход.Водителя привлекут к ответственности по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.