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Происшествия Социум

Водитель иномарки дважды проехал по 3-летней девочке в Уральске (фото)

Уже полмесяца маленькая Гаухар находится в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гаухар Махамбетова В редакцию "МГ" обратились родители девочки, которые ищут свидетелей ДТП, произошедшего две недели назад на парковке перед рынком "Мерей". Гаухар - единственный ребенок в семье. Малышка до сих пор находится в стенах больницы в тяжелом состоянии. Как рассказал папа Гаухар Бауыржан Хамидуллин, в тот вечер они приехали на рынок "Мерей". - Жена, держа дочку за руку, шла к машине по парковочной зоне. Неожиданно с проспекта Абулхаир хана
Кристина Кобина
Водитель иномарки дважды проехал по 3-летней девочке в Уральске (фото)
Уже полмесяца маленькая Гаухар находится в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Гаухар Махамбетова В редакцию "МГ" обратились родители девочки, которые ищут свидетелей ДТП, произошедшего две недели назад на парковке перед рынком "Мерей". Гаухар - единственный ребенок в семье. Малышка до сих пор находится в стенах больницы в тяжелом состоянии. Как рассказал папа Гаухар Бауыржан Хамидуллин, в тот вечер они приехали на рынок "Мерей". - Жена, держа дочку за руку, шла к машине по парковочной зоне. Неожиданно с проспекта Абулхаир хана на скорости в парковочный карман заехал водитель автомобиля Toyota Avensis. Он не просто сбил мою дочь, он наехал на нее, ребенок оказался в считанные секунды между колесами автомобиля прямо под капотом. Потом он остановился и сразу же сдал назад, тем самым еще раз проехал по ней. Этот ужас мы никогда не забудем. Раздался сильный плачь моей дочери, а он в это время просто вышел и стоял смотрел на эту панику, видимо, был в шоковом состоянии. А через два дня принес свои извинения, - рассказал отец девочки. Папа рассказал, что Гаухар уже две недели находится в стенах больницы. - Первые три дня она провела в реанимации, потом ее перевели в палату, но, несмотря на это, состояние дочери по-прежнему остается тяжелым, - говорит Бауыржан. - У нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ссадины, сломана ключица. Бауыржан Хамидуллин говорит, что для материалов дела требуется видео с места происшествия. Родители просят свидетелей откликнуться и позвонить им по номерам телефонов: 8 (778) 152-89-17, 8 (777) 259-99-73, 8 (778)152-89-16. - У нас есть видео с парковки, но там настолько все мутно и размыто, что ничего не поймешь. Нам нужны свидетели, просто в тот момент мы не думали об этом, в голове была мысль спасти нашу дочь, - сказал мужчина. В пресс-службе департамента полиции ЗКО данный факт подтвердили и сообщили, что ДТП произошло 8 ноября примерно в 18.00. - 37-летний водитель на автомобиле Toyota Avensis допустил наезд на парковке напротив рынка "Мерей" на ребенка 2016 года рождения. По данному факту заведено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - пояснили в ведомстве. - В результате аварии девочка была госпитализирована в Областную многопрофильную больницу.
Гаухар Махамбетова
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ДТП девочка тяжелое состояние

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