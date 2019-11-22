Водитель иномарки дважды проехал по 3-летней девочке в Уральске (фото)

Уже полмесяца маленькая Гаухар находится в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гаухар Махамбетова В редакцию "МГ" обратились родители девочки, которые ищут свидетелей ДТП, произошедшего две недели назад на парковке перед рынком "Мерей". Гаухар - единственный ребенок в семье. Малышка до сих пор находится в стенах больницы в тяжелом состоянии. Как рассказал папа Гаухар Бауыржан Хамидуллин, в тот вечер они приехали на рынок "Мерей". - Жена, держа дочку за руку, шла к машине по парковочной зоне. Неожиданно с проспекта Абулхаир хана