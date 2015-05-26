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Происшествия Социум

Водитель крана погиб в результате столкновения с грузовиком в Атырау

ДТП произошло сегодня, 26 мая, около 16 часов дня на объездном мосту. По словам очевидцев ДТП, автомобиль "Маз" врезался в стоячий автокран, в результате чего кран слетел с дороги. Водитель автокрана 1965 года рождения погиб на месте. - 26 мая примерно в 15.50 минут возле объездного моста в микрорайоне Атырау водитель "Камаза" ремонтировал машину. В это время автомашина "МАЗ" со своим прицепом задела "Камаз", в результате чего тот опрокинулся, - рассказала руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова.
gorod
Водитель крана погиб в результате столкновения с грузовиком в Атырау
ДТП произошло сегодня, 26 мая, около 16 часов дня на объездном мосту.
avtokran (4)
avtokran (4)
 По словам очевидцев ДТП, автомобиль "Маз" врезался в стоячий автокран, в результате чего кран слетел с дороги. Водитель автокрана 1965 года рождения погиб на месте. - 26 мая примерно в 15.50 минут возле объездного моста в микрорайоне Атырау водитель "Камаза" ремонтировал машину.  В это время автомашина "МАЗ" со своим прицепом задела "Камаз", в результате чего тот опрокинулся, -  рассказала руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова.
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