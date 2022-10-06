Фото: ДП ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в 18:20 шестого октября лоб в лоб столкнулись ВАЗ и грузовой Reno. Водитель легковушки погиб на месте. На месте работают правоохранители, начато досудебное расследование. В ходе него выяснятся причины и обстоятельства аварии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.