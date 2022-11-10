Водитель-подросток погиб в ДТП в Атырауской области

Четверо пассажиров пострадали. Фото: ДП Атырауской области Авария произошла в 16:30 девятого ноября в районе села Жасталап. Toyota Corolla съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб на месте. За рулём иномарки был подросток 2008 года рождения. - Начато досудебное расследование, проводится проверка. Как выяснилось, подросток управлял автомобилем без разрешения родителей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Четверо пассажиров 2007 года рождения с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу. 29 машин за два дня обокрали автоворы в Атырау