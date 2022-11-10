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Происшествия

Водитель-подросток погиб в ДТП в Атырауской области

Четверо пассажиров пострадали. Фото: ДП Атырауской области Авария произошла в 16:30 девятого ноября в районе села Жасталап. Toyota Corolla съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб на месте. За рулём иномарки был подросток 2008 года рождения. - Начато досудебное расследование, проводится проверка. Как выяснилось, подросток управлял автомобилем без разрешения родителей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Четверо пассажиров 2007 года рождения с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу. 29 машин за два дня обокрали автоворы в Атырау
Дана Рахметова
Водитель-подросток погиб в ДТП в Атырауской области
Четверо пассажиров пострадали.
Водитель-подросток погиб в ДТП в Атырауской области
Водитель-подросток погиб в ДТП в Атырауской области
Фото: ДП Атырауской области Авария произошла в 16:30 девятого ноября в районе села Жасталап. Toyota Corolla съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб на месте. За рулём иномарки был подросток 2008 года рождения.
- Начато досудебное расследование, проводится проверка. Как выяснилось, подросток управлял автомобилем без разрешения родителей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Четверо пассажиров 2007 года рождения с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау ДТП

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