– Всех, кто владеет информацией, просим позвонить по телефону 102. Анонимность гарантируется, - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 29 сентября в 21:40 на проспекте Тауелсиздик. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, водитель сбил пешеходов 8 и 9 лет, которые переходили дорогу по проезжей части. Школьники госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Ни машина, ни водитель не установлены. Предположительно, со слов очевидцев, это был ВАЗ-2121 белого цвета.Начато досудебное расследование, полицейские устанавливают личность водителя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.