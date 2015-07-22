Водитель смертельного ДТП на мосту в Уральске был в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы, 21 июля в 2.20 водитель "Тойота Камри" в пути следования по мосту в западном направлении, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с мотоциклом. Водитель и пассажир мотоцикла от полученных ран скончались. - Водитель автомобиля "Тойота Камри" находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, - рассказали в пресс-службе. - В данный момент водитель авто водворен в ИВС. Ведется досудебное расследование по ст. 346 ч.5 УК РК - "Управле