Водитель «Тойота-Карина» сбил подростка и скрылся с места ДТП

Сотрудники УАП ДВД ЗКО задержали водителя, который по проспекту Абулхаир-хана сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло 21 июня примерно в 22 часа 30 минут. - Мужчина, управляя автомашиной неизвестной марки, в пути следования в городе Уральске по проспекту Абулхаир-хана, в восточном направлении, напротив рынка «Мерей», на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода «Н», 01.11.2000 года рождения, после чего оставил место ДТП, - сообщается в распространенном пресс-релизе ведомства. С диагнозом «Ушибленная