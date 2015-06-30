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Происшествия Социум

Водитель «Тойота-Карина» сбил подростка и скрылся с места ДТП

Сотрудники УАП ДВД ЗКО задержали водителя, который по проспекту Абулхаир-хана сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло 21 июня примерно в 22 часа 30 минут. - Мужчина, управляя автомашиной неизвестной марки, в пути следования в городе Уральске по проспекту Абулхаир-хана, в восточном направлении, напротив рынка «Мерей», на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода «Н», 01.11.2000 года рождения, после чего оставил место ДТП, - сообщается в распространенном пресс-релизе ведомства. С диагнозом «Ушибленная
Дана Рахметова
Водитель «Тойота-Карина» сбил подростка и скрылся с места ДТП
Сотрудники УАП ДВД ЗКО задержали водителя, который по проспекту Абулхаир-хана сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
 Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло 21 июня примерно в 22 часа 30 минут. - Мужчина, управляя автомашиной неизвестной марки, в пути следования в городе Уральске по проспекту Абулхаир-хана, в восточном направлении, напротив рынка «Мерей», на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода «Н», 01.11.2000 года рождения, после чего оставил место ДТП, - сообщается в распространенном пресс-релизе ведомства. С диагнозом «Ушибленная рана голени справа ссадина, ушибы обеих плеч ссадина правого локтевого сустава, ушиб правого лучезапястного сустава» пострадавший был доставлен в травмпункт областной больницы. -При проведении розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УАП ДВД ЗКО был установлен и задержан водитель автомашины «Тайота-карина», «К», 1955 года рождения, совершивший наезд на пешехода, - сообщили в управлении. Выяснилось, что родители мальчика категорически отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Это значит, что водитель будет лишь оштрафован за не предоставление преимущества в движении пешеходу на 10 МРП.
ДТП

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