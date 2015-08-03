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Социум

Водитель тонированной машины оштрафован в Аксае

К административной ответственности водитель привлечен за нарушение правил стоянки транспортного средства. Старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ пояснил, что владелец тонированной автомашины "ВАЗ-21154" не работает в правоохранительных органах. - Владельцем является Бекежан МЕНДЕЕВ, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - Он привлечен к адмответственности по ст. 597 ч.1 КоАП РК за нарушение правил стоянки транспортного средства. К тому же машина растонирована. Также инспектор объяснил, что водитель не привлечен к адмответственности за тонировку, потому что не был зафиксирован факт движения тонированно
gorod
Водитель тонированной машины оштрафован в Аксае
К административной ответственности водитель привлечен за нарушение правил стоянки транспортного средства.
mashina333333
mashina333333
 Старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ пояснил, что владелец тонированной автомашины "ВАЗ-21154" не работает в правоохранительных органах. - Владельцем является Бекежан МЕНДЕЕВ, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - Он привлечен к адмответственности по ст. 597 ч.1 КоАП РК за нарушение правил стоянки транспортного средства. К тому же машина растонирована. Также инспектор объяснил, что водитель не привлечен к адмответственности за тонировку, потому что не был зафиксирован факт движения тонированного авто. Напомним, 2 августа в редакцию "МГ" пришло письмо с жалобой, что представитель Бурлинского РОВД ездит на тонированной машине и паркует ее прямо перед входом в подъезд.
автомобиль тонировка административная ответственность

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