Водитель тонированной машины оштрафован в Аксае

К административной ответственности водитель привлечен за нарушение правил стоянки транспортного средства. Старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ пояснил, что владелец тонированной автомашины "ВАЗ-21154" не работает в правоохранительных органах. - Владельцем является Бекежан МЕНДЕЕВ, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - Он привлечен к адмответственности по ст. 597 ч.1 КоАП РК за нарушение правил стоянки транспортного средства. К тому же машина растонирована. Также инспектор объяснил, что водитель не привлечен к адмответственности за тонировку, потому что не был зафиксирован факт движения тонированно