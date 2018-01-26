Водителей, сгоревшего на автодороге в Актюбинской области автобуса, водворили в ИВС

Всех троих водителей, управлявших автобусом, в котором погибли 52 человека, задержали и водворили в ИВС, сообщает informburo.kz. Фото предоставлено пресс-службой КЧС МВД РК 24 января в 22:40 все три водителя автобуса были задержаны и водворены в ИВС УВД города Актобе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Их подозревают в совершении преступления по статье 345, часть 4, УК РК – "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Уголовное дело по факту возгорания автобуса в Актюбинской