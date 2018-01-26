Всех троих водителей, управлявших автобусом, в котором погибли 52 человека, задержали и водворили в ИВС, сообщает informburo.kz.Фото предоставлено пресс-службой КЧС МВД РК
24 января в 22:40 все три водителя автобуса были задержаны и водворены в ИВС УВД города Актобе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Их подозревают в совершении преступления по статье 345, часть 4, УК РК – "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Уголовное дело по факту возгорания автобуса в Актюбинской области находится в производстве межрегиональной следственно-оперативной группы Следственного департамента МВД. В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности, вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. После собрания всех фактических данных установили причастность к этому преступлению всех троих водителей автобуса. Надзор по уголовному делу возложен на группу процессуальных прокуроров 1-й службы, прокуратур Актюбинской и Южно-Казахстанской областей. Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры и МВД РК. ЧП в Актюбинской области произошло утром 18 января. В автобусе сгорели 52 человека, граждане Узбекистана. Возгорание автобуса произошло на трассе Самара – Шымкент в 10 км от посёлка Калыбай, в 320 км от Актобе. В МВД установили основную причину происшествия. Пассажиры сгоревшего на трассе автобуса использовали в салоне для обогрева паяльную лампу и случайно опрокинули ёмкость с бензином. Пять человек, в том числе и трое водителей автобуса, выжили. Неделю они находились в БСМП под охраной. У двоих пострадавших врачи диагностировали термический ожог кисти, все получили отравление угарным газом.