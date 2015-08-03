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Происшествия Социум

Водителем, сбившим насмерть женщину 1 августа, оказался учитель Уральской школы

Об этом рассказал старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ. Фото из архива "МГ" - Водитель, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ-2110", сбил женщину 1939 года рождения на пересечении улиц Алаш и Воинов-интернационалистов в районе старого аэропорта, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - Женщина скончалась на месте. С места происшествия водитель скрылся. По словам старшего инспектора, сотрудниками отдела розыска УАП ДВД ЗКО был установлен и задержан водитель. Им оказался 21-летний учитель физкультуры СОШ №24 г. Уральска. Ведется расследование. Напомним, 1 августа около десяти часов вечера в районе старого
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Водителем, сбившим насмерть женщину 1 августа, оказался учитель Уральской школы
Об этом рассказал старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" - Водитель, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ-2110", сбил женщину 1939 года рождения на пересечении улиц Алаш и Воинов-интернационалистов в районе старого аэропорта, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - Женщина скончалась на месте. С места происшествия водитель скрылся. По словам старшего инспектора, сотрудниками отдела розыска УАП ДВД ЗКО был установлен и задержан водитель. Им оказался 21-летний учитель физкультуры СОШ №24 г. Уральска. Ведется расследование. Напомним, 1 августа около десяти часов вечера в районе старого аэропорта по ул. Алаш неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия.
ДТП задержание водитель

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