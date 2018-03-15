Водители Атырау могут получать медсправки с наркологии и психдиспансера в одном месте

Водители Атырау могут получать медсправки с наркологии и психдиспансера в одном месте

В Атырау произошло слияние психоневрологического и наркологического диспансера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Постановлением акимата Атырауской области от 11 января 2018 года «О реорганизации некоторых коммунальных государственных предприятия» произошло слияние психиатрической и наркологической организаций Атырауской области с образованием Областного центра психического здоровья, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. 14 марта руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук АЙМУРЗИЕВА посетила Атырауский областной наркологический и психоневрологичес