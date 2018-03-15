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Социум

Водители Атырау могут получать медсправки с наркологии и психдиспансера в одном месте

В Атырау произошло слияние психоневрологического и наркологического диспансера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Постановлением акимата Атырауской области от 11 января 2018 года «О реорганизации некоторых коммунальных государственных предприятия» произошло слияние психиатрической и наркологической организаций Атырауской области с образованием Областного центра психического здоровья, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. 14 марта руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук АЙМУРЗИЕВА посетила Атырауский областной наркологический и психоневрологичес
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Водители Атырау могут получать медсправки с наркологии и психдиспансера в одном месте
В Атырау произошло слияние психоневрологического и наркологического диспансера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Постановлением акимата Атырауской области от 11 января 2018 года «О реорганизации некоторых коммунальных государственных предприятия» произошло слияние психиатрической и наркологической организаций Атырауской области с образованием Областного центра психического здоровья, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. 14 марта руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук АЙМУРЗИЕВА посетила Атырауский областной наркологический и психоневрологический диспансер Атырауской области. В ходе визита она ознакомилась с новой системой объединения выдачи справок наркологического и психо-неврологического диспансера. Объединение двух медучреждений в регионе произошло в рамках реализации Дорожной карты по развитию службы охраны психического здоровья Республики Казахстан на 2017-2018 годы. - В связи с этим профилактический осмотр с выдачей единой справки с наркологии и психиатрии будет проводится в одном месте, а именно в здании бывшего наркологического диспансера, по адресу ул.Кожакаева, дом 19 «а». Для лиц с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (инвалиды) получают справки на бесплатной основе. Сумма получения справок наркологического и психо-неврологического диспансера значительно сократилась, - говорится в сообщении управления здравоохранения. На основании Приказа МЗ РК за №166 от 20.03.2013 года утверждены «Правила проведения медицинского осмотра лица, претендующего на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств». Согласно данным правилам, лица, претендующие на получение права управления транспортными средствами, проходят исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ, а также осмотр врача-психиатра с психологическим тестированием лиц.
Отметим, что в прошлом году по психиатрии проведено 51098 профилактических осмотров, за январь и февраль 2018 года - 11079 человек прошли профосмотр. По наркологии за 2017 год проведено 53502 профилактических осмотров, за январь и февраль 2018 года – 12197 человек.
Камилла МАЛИК
права водители обследование справки

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