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Социум

Водители «Газелей» требуют понижения цены на сжиженный газ в Уральске

Грузоперевозчики утверждают, что из-за повышения цены на газ они несут большие убытки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 26 февраля, водители десятка "Газелей" собрались около памятника двум солдатам по улице Чагано-Набережная, чтобы подписать письмо акиму области Алтаю КУЛЬГИНОВУ. По словам одного из водителей Жолдаскали МУРАТОВА, стоимость сжиженного газа сейчас в области достигает 85 тенге за литр. - Мы все занимаемся перевозками и ежедневно заправляем машины газом. В прошлом году в день мы тратили не более 5 тысяч тенге, а сейчас не менее 10 тысяч тенге надо. Те, кто езд
gorod
Водители «Газелей» требуют понижения цены на сжиженный газ в Уральске
Грузоперевозчики утверждают, что из-за повышения цены на газ они несут большие убытки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 26 февраля, водители десятка "Газелей" собрались около памятника двум солдатам по улице Чагано-Набережная, чтобы подписать письмо акиму области Алтаю КУЛЬГИНОВУ. По словам одного из водителей Жолдаскали МУРАТОВА, стоимость сжиженного газа сейчас в области достигает 85 тенге за литр. - Мы все занимаемся перевозками и ежедневно заправляем машины газом. В прошлом году в день мы тратили не более 5 тысяч тенге, а сейчас не менее 10 тысяч тенге надо. Те, кто ездит в другие области, например в Актобе, тратят около 20 тысяч тенге, хотя раньше эта сумма не превышала 10 тысяч тенге. Цены на свои услуги мы не повышаем, а заниматься грузоперевозками при такой стоимости газа становится невыгодно, - пояснил водитель. Водители возмущены тем, что в соседних областях цена на сжиженный газ почти в два раза ниже, чем в ЗКО, при том, что нефть и газ добывают именно в нашей области. - Мы написали письмо на имя акима области с просьбой провести открытый брифинг с участием министерства энергетики и компаний, которые торгуют в области газом, чтобы нам объяснили ценообразование топлива. Почему такая большая разница в стоимости между областями. Мы требуем, чтобы цену снизили, в противном случае это приведет к банкротству малый и средний бизнес, - заявил Жолдаскали МУРАТОВ. В своем письме автомобилисты указали, что первый раз водители "Газелей" ощутили рост цен, когда в 2015 году государство отпустило тенге в свободное плавание, а затем и регулирование цен на топливо. На место сбора водителей приехал представитель отдела внутренней политики, который объяснил, что перед тем, как устраивать митинги, необходимо взять разрешение акима города. К месту сбора также приехали три экипажа дорожной полиции. - Вам сначала надо было написать письмо, а уже после ответа собираться. Устраивать митинги без соответствующего документа незаконно, - заявил главный специалист отдела внутренней политики г. Уральск Азамат ГИНИЯТОВ.  
_f7ELR0JbPE Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
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