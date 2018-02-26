Водители «Газелей» требуют понижения цены на сжиженный газ в Уральске

Грузоперевозчики утверждают, что из-за повышения цены на газ они несут большие убытки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 26 февраля, водители десятка "Газелей" собрались около памятника двум солдатам по улице Чагано-Набережная, чтобы подписать письмо акиму области Алтаю КУЛЬГИНОВУ. По словам одного из водителей Жолдаскали МУРАТОВА, стоимость сжиженного газа сейчас в области достигает 85 тенге за литр. - Мы все занимаемся перевозками и ежедневно заправляем машины газом. В прошлом году в день мы тратили не более 5 тысяч тенге, а сейчас не менее 10 тысяч тенге надо. Те, кто езд